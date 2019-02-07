İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binada enkaz altından 3 kişinin cesedi çıkarılırken, 3'ü ağır 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Çöken binanın yanındaki 7 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. İstanbul Valiliği, enkazdan çıkarılan yaralıların kimliğini kamuoyu ile paylaştı. 5 yaşındaki Havva Tekgöz adlı küçük bir kız çocuğu enkazdan 19 saat sonra çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Göçük altından sesler alıyoruz, inşallah o vatandaşlarımızı da kurtaracağız" açıklaması yaptı.