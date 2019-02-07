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  • 07.02.2019 10:48
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 12:15

'da çöken binadan Havva isimli küçük kız kurtarıldı

'da çöken 8 katlı binanın enkazından Havva isimli bir kız çocuğu kurtarıldı. Yaklaşık 18 saat sonra yaralı olarak kurtarılan küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Göçük altından sesler alıyoruz, inşallah o vatandaşlarımızı da kurtaracağız" açıklaması yaptı.

İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binada enkaz altından 3 kişinin cesedi çıkarılırken, 3'ü ağır 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Çöken binanın yanındaki 7 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. İstanbul Valiliği, enkazdan çıkarılan yaralıların kimliğini kamuoyu ile paylaştı. 5 yaşındaki Havva Tekgöz adlı küçük bir kız çocuğu enkazdan 19 saat sonra çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Göçük altından sesler alıyoruz, inşallah o vatandaşlarımızı da kurtaracağız" açıklaması yaptı.

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