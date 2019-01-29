AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de Murat Akgün'ün sorularına yanıt verdi.

BM RAPORTÖRÜ'NÜN İÇERİ ALINMAMASI

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'un, İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'na girememesiyle ilgili konuşan Çelik, "İçeri alınmaması skandal, uluslararası soruşturma açılmalı." dedi.

CHP-HDP İYİ PARTİ İTTİFAKI

HDP'nin 3 büyükşehirde aday çıkarmayacağını açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çelik, "HDP, CHP üzerinden kendi ajandasını gerçekleştiriyor. İttifakın CHP tabanında karşılık bulacağına inanmıyorum." dedi. CHP'deki aday belirleme krizine değinen Çelik, "Kavga vatandaşın daha iyi hizmet alması için değil. "dedi.

TUNÇ SOYER KRİZİ

İyi Parti-CHP arasındaki Tunç Soyer kriziyle ilgili konuşan Çelik, "Mesele baba-oğul değil, tarihin yüküne cevap vermeli." dedi.

YILDIRIM İLE İLGİLİ İSTİFA TARTIŞMALARI

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği yönündeki tartışmalarla ilgili konuşan Çelik, "Meclis Başkanı'nın kendisinin değerlendireceği bir mesele" dedi.

SEÇİM ANKETLERİNDE SON DURUM

Seçim öncesi yapılan anketlere ilişkin bilgiler veren Çelik, "Biz seçmen tercihine hürmet ediyoruz, rakam vermiyoruz. Ancak gördüğümüz şöyle bir tablo var. AK Parti'ye büyük teveccüh var, yeni bir zafere koşuyoruz." dedi.