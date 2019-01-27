Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir 'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterlmesi beklenen Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in 12 Eylül 1980 darbesi döneminde Ankara Sıkıyönetim başsavcısı olduğu ve o dönemde ülkücülere yönelik skandal uygulamala imza attığı ortaya çıktı.MHP'nin kurucu Genel Başkan'ı Alparslan Türkeş'in 1981 yılında mahkemeye girdiği anda salondaki ülkücüler tek bir ağızdan Nurettin Soyer'e tepki için İstiklal Marşı okumuştu..Ülkücü kesimin efsane lideri Alparslan Türkeş'i hapse attıran 12 Eylül savcısının oğlu olan Tunç Soyer'i, MHP tabanından oy toplamak isteyen Meral Akşener'in aday olarak istemediği biliniyordu. Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer, 12 Eylül askeri darbesinden sonra MHP ve ülkücü kuruluşlar iddianamesini yazan ve Alparslan Türkeş'e idam isteyen askeri savcı olarak biliniyor. Ülkücülere yönelik uygulamalarıyla hafızalardan silinmeyen Soyer'in aday gösterilmesi ise yeni bir krizin perdesini araladı. Milliyetçilere yönelik düşmanlığıyla bilinen baba Soyer'in oğlu Tunç Soyer'in aday gösterilmesine İyi Parti tabanı tepkili olduğu öğrenildi..

5 İDAM 9 MÜEBBET

Nurettin Soyer'in açtığı bu dava dolayısıyla Türkeş yaklaşık beş sene hapis yatmıştı. Nurettin Soyer'in MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında 5 idam ve 9 müebbet verilmiş, 221 ülkücü de 36 yıl ile 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. İşin ilginç ve kamuoyunun da bilmediği tarafı Soyer'in bu davasında Alparslan Türkeş'in, "Cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün yöneticisi" olmaktan ötürü 11 yıl hapis cezası aldı.