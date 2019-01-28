CHP'de İzmir adayı olarak Merkez Yönetim Kuruluna sunulan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ismi onaylandı.

12 Eylül darbe döneminin askeri savcısı olan Albay Nurettin Soyer, özellikle milliyetçi kesim için işkence ve idamlarla anılan bir isim olmuştu. CHP'nin, Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermesi İYİ Parti ile krize neden oldu.







TÜRKEŞ'İ HAPSE ATTIRMIŞTI

Ülkücü kesimin efsane lideri Alparslan Türkeş'i hapse attıran 12 Eylül savcısının oğlu olan Tunç Soyer'i, MHP tabanından oy toplamak isteyen Meral Akşener'in aday olarak istemediği biliniyordu. Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer, 12 Eylül askeri darbesinden sonra MHP ve ülkücü kuruluşlar iddianamesini yazan ve Alparslan Türkeş'e idam isteyen askeri savcı olarak biliniyor.







OZAN ARİF'E İŞKENCE YAPMIŞ

12 Eylül döneminde Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in işkenceleri şiirlerinde anlatan Ozan Arif, gördüğü işkenceleri şu dizelerle anlatmıştı, "Biri bu Soyer'de domuzun dölü!...Sesinden tanıdım değilim deli. Tenasül uzvuma ceryanlı teli takarak yaptı benim sorgumu."







ÜLKÜCÜLER HEP BİR AĞIZDAN TEPKİLERİNİ BÖYLE GÖSTERMİŞTİ

MHP'nin kurucu Genel Başkan'ı Alparslan Türkeş'in 1981 yılında mahkemeye girdiği anda salondaki ülkücüler tek bir ağızdan Nurettin Soyer'e tepki için İstiklal Marşı okumuştu.









EŞİ DE TERÖR DESTEKÇİSİ

Tunç Soyer'in eşi de kendisi gibi terör örgütü destekçisi çıktı. Sınırımızdaki tehlikeyi bertaraf etmek için başlattığımız Afrin harekatında terör örgütü yerine devlete tepki göstermiş.







Neptün Soyer 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'nün Erdoğan'a çektiği operasyonu elleri kaşınarak ve zevkle karşılamış.