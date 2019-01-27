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  • 28.01.2019 02:30

'nin adayı belli oldu

'nin Büyüksehir Belediye Başkanı adayı oldu.

CHP'nin İzmir adayı belli oldu
Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) sunulan ve burada adı onaylandıktan sonra Parti Meclisince de (PM) onaylanan Seferihisar Belediye Başkanı , Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

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