CHP Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) sunulan ve burada adı onaylandıktan sonra Parti Meclisince de (PM) onaylanan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.
CHP'nin İzmir adayı belli oldu
CHP'nin İzmir Büyüksehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer oldu.
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