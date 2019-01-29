Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.01.2019 11:58
  • Son Güncelleme: 29.01.2019 12:08

Milletvekili ’dan skandal savunuculuğu!

Terör örgütü 'nın ve Kandil’in siyasi kolu , dün İstanbul, ve Adana'dan aday çıkarmayacağını açıklamıştı. HDP’nin bu kararına 'den de büyük jest geldi. CHP Milletvekili katıldığı televizyon programında "HDP'nin terör örgütüyle bağlantısı yok" dedi. Gürsel bunla da kalmayıp uzun uzun HDP savunuculuğu yaptı. İşte Gürsel Erol’un dün akşama damga skandal açıklamaları…


Bir televizyon programına konuk olan 'nin Elazığ Milletvekili gizli ittifak yürüttükleri 'ye güzellemelerde bulundu.

HDP'Yİ TERÖRLE BAĞDAŞTIRMAK DOĞRU DEĞİL
CHP'nin Elazığ vekili Erol, miting meydanlarında 'Sırtımızı 'ye KCK'ya, 'ya yasladık', 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen HDP'nin terörle bağlantısının olmadığını iddia etti. Terörist cenazelerinde de HDP'nin yanında olmaktan geri durmayan CHP''nin Elazığ milletvekili Gürsel Erol katıldığı programda 'HDP'yi terör örgütüyle bağdaştıracak bir söylemi doğru bulmuyorum. HDP'nin terörle bağlantısının olup olmadığını ben bilemem, buna istihbarat karar verir' dedi.

HDP'DEN CHP'YE JEST
HDP'den 31 Mart Yerel lerine ilişkin bugün önemli bir açıklama yapılmış ve 3 büyükşehirden aday çıkartılmayacağı açıklanmıştı. Seçim çalışmaları kapsamında CHP ile HDP arasında gizli gizli ittifak görüşmeler yapıldığı ortaya çıkmıştı. CHP'li Erol'un açıklamaları da HDP'nin jestine yanıt olarak yorumlandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCHP Milletvekili Gürsel Erol’dan skandal HDP savunuculuğu!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar