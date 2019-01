Ülkücüleri kendi saflarına çekmeye çalışan İyi Parti'nin foyası her geçen gün ortaya çıkıyor. Ülkücülerin lideri Alparslan Türkeş'in idamını isteyen Nurettin Soyer'in oğlu İyi Parti ve CHP'nin ortak adayı oldu.

İZMİR GERÇEKLERİ ORTAYA DÖKTÜ

İşkenceci babanın oğlu Tunç Soyer, CHP ile birlikte İyi Parti tarafından da kabul edildi. 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimler'de ortak aday olarak gösterilen Soyer'in babasının Alparslan Türkeş için hazırladığı zulüm iddianemesinin kesitleri ortaya çıktı.

İşte Soyer'in 12 Eylül darbesinde Alparslan Türkeş ve Ülkü Ocakları hakkında hazırladığı iddianameden bölümler;

CHP ve İP'in İzmir Adayı Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer, 12 Eylül'deki İddianamede ülkücülüğü böyle tanımlamış: "Ülkücülüğün amacı kaba güce dayanan bir diktatörlük kurmaktır."