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  • Son Güncelleme: 29.01.2019 11:12

'in işkenceci babası 'in zulüm iddianamesi ortaya çıktı

Ülkücülerin oylarını isteyen , Ülkücülerin liderini asmaya çalışan Soyer'in oğlunu aday gösterdi. Tüm dikkatler 'e çevrilmişken, gerçekler de tek tek ortaya çıkmaya başladı. ve İyi Parti'nin adayı 'in babası Nurettin Tunç'un ve birçok ülkücünün idamını istediği iddianame ortaya çıktı.

Zulüm iddianamesi ortaya çıktı!

Ülkücüleri kendi saflarına çekmeye çalışan 'nin foyası her geçen gün ortaya çıkıyor. Ülkücülerin lideri 'in idamını isteyen 'in oğlu İyi Parti ve 'nin ortak adayı oldu.

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İşkenceci babanın oğlu , CHP ile birlikte İyi Parti tarafından da kabul edildi. 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimler'de ortak aday olarak gösterilen Soyer'in babasının Alparslan Türkeş için hazırladığı zulüm iddianemesinin kesitleri ortaya çıktı.

İşte Soyer'in darbesinde Alparslan Türkeş ve Ülkü Ocakları hakkında hazırladığı iddianameden bölümler;

CHP ve İP'in Adayı Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer, 12 Eylül'deki İddianamede ülkücülüğü böyle tanımlamış: "Ülkücülüğün amacı kaba güce dayanan bir diktatörlük kurmaktır."





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