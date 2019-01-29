

Başbakanlık yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Peres ve sözünü kesen Davos yöneticisine sert tavır aldı. Dünya televizyonları olayı son dakika haberi olarak duyurmuştu. O tarih üzerinden tam 10 yıl geçti.

29 Ocak 2009 tarihinde Gazze: Ortadoğu'da Barış İçin Model, oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık yaptığı dönemde yaptığı "one minute" çıkışı hafızalardan silinmedi.



Dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ve Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa'nın da katıldığı oturumda Başbakanlık yaptığı dönemde Başkan Erdoğan, son konuşmacı Peres'in "sert" sözlerine yanıt vermek için oturumu yöneten Washington Post'un köşe yazaı David İgnatius'tan İngilizce "bir dakika" süre istedi. Panel yöneticisinin söz hakkı vermek istememesine karşılık, "bir dakika" diye ısrar eden Erdoğan, Peres'e dönerek, şöyle konuştu:





'SESİN YÜKSEK ÇIKIYOR'

Sesin çok yüksek çıkıyor. Benden yaşlısın biliyorum ki sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar çok yüksek çıkmayacak. Bunu böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüz, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Filistin'e, tankların üstünde girdiği zaman, 'kendimi bir başka mutlu addediyorum' diyen başbakanlarınız var. Tankların üzerine çıkıp 'Filistin'e girince mutlu oluyorum' diyen başbakanlarınız var. Ve bana sayılar veriyorsunuz. İsimini de veririm, belki merak edenleriniz vardır." Şimon Peres'in konuşmasının salonda alkışlanmasıyla ilgili olarak da Erdoğan, "Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Peki çocukları öldürenleri kalkıp da alkışlamak öyle zannediyorum ki insanlık suçudur" demişti.





"SADECE SİZE, İKİ SÖZ SÖYLEYECEĞİM..."

Başkan Erdoğan'ın, "Sadece size, iki söz söyleyeceğim..." sözleri üzerine, oturum yöneticisi, araya girdi. Erdoğan, "sözümü kesmeyin" diyerek, "Tevrat'ın 6. maddesi der ki 'Öldürmeyeceksin. Burada öldürme var" diyerek sözlerini sürdürdü. Sonra oturum yöneticisine dönen Erdoğan, "Sana da çok teşekkür ediyorum. Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuştum, olmaz" diyerek salonu terketti.





İNSANLIK SEYRETTİ

Başbakan Erdoğan paneldeki konuşmasında ise İsrail'i eleştirirken şunları söyledi: "Gazzeye bombalar inerken insanlık seyretti. BM'nin okulları bile vuruldu. İsrail'in elindeki silah gücü kitle imha silahları dahil acaba zerresi Filistin'in elinde var mı? Yok. Gazze, Filistin adeta bir açıkhava hapishanesi. Ben antisemitizmi, islamofobia'yı insanlık suçu olarak gören bir başbakanım. Gönderdiğimiz yardımlar 15 gün kapılarda bekletildi. Sadece El Fetih'le bu süreci çözmezsiniz. Hamas'ı da o masaya davet etmelisiniz." Peres ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Resmi Hamas kadroları Yahudilerin yok edilmesinden bahsediyor. Siz nasıl bir Hamas'tan bahsediyorsunuz sayın Başbakan. Tüm askerlerimizi, polislerimizi geri çektik. Bize neden füzelerle saldırıyorlar?"