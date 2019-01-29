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- ittifakında gizlilik bitti! Kapalı kapılar ardındaki pazarlık resmileşti...

- ittifakında gizlilik bitti. ’nın siyasi uzantısı olan partinin , ve ’de aday göstermeme kararıyla kapalı kapılar ardındaki pazarlık resmileşti.

Yalan 'bitti'fak

Cumhuriyet Halk Partisi, aday tercihlerinde hassasiyeti gösterdi. Özellikle İstanbul'da bazı ilçelerde HDP'ye yakın isimler seçildi. adayının ise olması, HDP'yi sevindirdi. Böylece 'nın siyasi uzantısı olan parti, hemen karşılığını verdi. Aylardır gizli gizli sürdürülen ittifak, HDP sözcüsü Saruhan Oluç'un, "İstanbul, İzmir ve Adana'da aday çıkarmayacağız" açıklamasıyla adeta resmileşti.



Böylece ile Millet ittifakını oluşturan İYİ Parti'nin Genel Başkanı 'in "Kesinlikle yan yana gelmeyiz" dediği HDP ile birlikte aynı adayları desteklemek zorunda kalması, partide tepkileri gündeme getirdi.



Bu arada CHP'de Ataşehir için Milletvekili Gamze İlgezdi'nin eşi 'nin yeniden aday gösterilmesi partiyi gerdi. CHP Lideri 'nun İlgezdi için açık oylama yaptırması ve 'nin dünürünün Silivri'den aday gösterilmemesi de dikkat çekti. İlgezdi'yle ilgili karar verilirken yumrukların konuştuğu kavganın ardından görevinden ayrılan İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 saat sonra istifasını geri çekti. Şişli, Maltepe ve Silivri adaylarının bir sonraki PM'de belirleneceği bildirildi.



EN BABA TEPKİ
Türkeş'in idamını isteyen askeri savcı 'in oğlu Tunç Soyer'in İzmir adayı gösterilmesi, İYİ Parti ve 'de tepkiyle karşılandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir büyükşehirde 'nun adaylık restine rağmen Tunç Soyer'i aday gösterdi. Soyer'in adaylığı, ülkücü camiada da büyük tepkiler yarattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Soyer'in, döneminde MHP ve ülkücüleri yargılayan savcı Nurettin Soyer'in oğlu olduğuna dikkat çekti. "Bu ismi ülkücü kimliği taşıyan hiç kimse kabul edemez" dedi. İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı da Soyer'in adaylığını tepkiyle karşıladıklarını bildirdi. 12 Eylül döneminde askeri savcı olan Nurettin Soyer, MHP Lideri merhum Alparslan Türkeş için "idam" cezası istemişti.

CHP'LİLER KAVGA ETTİ
İstanbul Eyüpsultan'da CHP'den aday gösterilen İlçe Başkanı Sinan Akçiçek'in grubu ile aday gösterilmeyen Emin Atmaca'nın taraftarları arasında kavga çıktı. Akçiçek, ilçe yöneticisi Nuri Telek, belediye meclis üyesi Ali Haydar İşkar yaralandı.

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