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  • 20.12.2018 13:25
  • Son Güncelleme: 20.12.2018 13:50

Tren kazası soruşturması genişletildi! Başkan Erdoğan sinyalini vermişti

Başkan Erdoğan'ın "Kaza tüm boyutlarıyla ilgilenecek sorumlular ortaya çıkarılacak gereken her şey yapılacaktır" dediği Ankara'daki tren kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma, bürokratları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Tren kazası soruşturması genişletildi!

Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili yeni bir gelişme var.

Üç TCDD görevlisinin tutuklandığı soruşturmanın genişletileceği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ihmal iddialarıyla ilgili bürokratları da soruşturmaya dahil etti.

Bürokratlarla ilgili ihmal suçunun tespit edilmesi durumuda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenecek.

FETÖ BAĞLANTISI ARAŞTIRILACAK

Ayrıca FETÖ üyeliği şüpheleri de araştırılıyor. Herhangi bir örgüt bağlantısının tespit edilmesi halinde doğrudan gözaltı tedbirinin uygulanması gündeme gelecek.

9 KİŞİ ÖLDÜ

Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin 13 Aralık'ta kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kusurlu oldukları gerekçesiyle hareket memuru, makasçı ve kontrolör tutuklanmıştu.

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