Milliyet'in haberine göre, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasıyla gözlerin çevrildiği terör örgütü YPG, elindeki DEAŞ teröristlerini serbest bırakmaya hazırlanıyor.



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, YPG/PYD'nin DEAŞ teröristleri ve ailelerini Kamışlı'daki bir hapishanede tuttuğunu bildiriyor. YPG, Türkiye tarafından kendilerine karşı bir operasyon başlarsa hapishanedeki 1100 terörist ile 2080 kadın ve çocuğu bırakacak. Hapishanedeki 3 bin 200 tutuklu arasındaki 75'i Suriye vatandaşı değil. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hapishanedeki yabancılar arasında Avrupa, ABD, Latin Amerika, Asya vatandaşlarının bulunduğunu aktarıyor.

Kamışlı, Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında yer alıyor.



Türkiye, en yetkili ağızlardan Fırat Nehri'nin doğusundaki YPG'li teröristlere karşı operasyona girişeceğini ilan etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu yaptığı açıklamada operasyonun her an başlayabileceğini söyledi.



Terör örgütü YPG/PYD, ABD desteğiyle Suriye'nin kuzeyi ve kuzeydoğusunu kontrol ediyor.