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  • Son Güncelleme: 20.12.2018 13:17

Terör örgütü 'den skandal hamle! Bin 100 'lı teröristi serbest bırakmaya hazırlanıyor!

'nin sınır ötesi operasyonundan korkan terör örgütü /'nin, teröristleri ve ailelerini tuttuğu Kamışlı'daki hapishanenin kapısını açacağı bildiriliyor.

Terör örgütü YPG'den skandal hamle!

Milliyet'in haberine göre, ABD'nin 'den çekilme kararı almasıyla gözlerin çevrildiği terör örgütü , elindeki teröristlerini serbest bırakmaya hazırlanıyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, YPG/'nin DEAŞ teröristleri ve ailelerini Kamışlı'daki bir hapishanede tuttuğunu bildiriyor. YPG, tarafından kendilerine karşı bir operasyon başlarsa hapishanedeki 1100 terörist ile 2080 kadın ve çocuğu bırakacak. Hapishanedeki 3 bin 200 tutuklu arasındaki 75'i Suriye vatandaşı değil. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hapishanedeki yabancılar arasında Avrupa, ABD, Latin Amerika, Asya vatandaşlarının bulunduğunu aktarıyor.

Kamışlı, Mardin'in ilçesinin hemen karşısında yer alıyor.

Türkiye, en yetkili ağızlardan Fırat Nehri'nin doğusundaki YPG'li teröristlere karşı operasyona girişeceğini ilan etti. Cumhurbaşkanı , hafta sonu yaptığı açıklamada operasyonun her an başlayabileceğini söyledi.

Terör örgütü YPG/PYD, ABD desteğiyle Suriye'nin kuzeyi ve kuzeydoğusunu kontrol ediyor.

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