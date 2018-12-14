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  • Son Güncelleme: 14.12.2018 17:43

Son dakika: İşte saniye saniye tren kazası görüntüleri

Geçtiğimiz günlerde Türkiye, 'dan Konya'ya giden hızlı trenin yaptığı kaza ile sarsıldı. Çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu hızlı tren kazasının görüntüleri bugün yayınlandı. Ayrıca kaza için başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. İşte hızlı tren kazasına ait o görüntüler...


Konya seferini yapmak üzere dün saat 06.30'da Garı'ndan hareket eden YHT, saat 06.36'da Yenimahalle Marşandiz istasyonuna geldi. Bu sırada yol kontrolünü tamamlayan ve Ankara'ya doğru dönüşe geçen kılavuz trenle YHT, kafa kafaya çarpışma yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle üstgeçit trenin üzerine çöktü. Kazada 3'ü makinist 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tren kazası ile ilgili olarak 'taksirle adam öldürme' suçundan başlattığı soruşturma kapsamında kontrolör E.E.E., makasçı O.Y. ve hareket memuru S.Y. gözaltına alındı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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