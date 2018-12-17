Ankara'da 9 kişinin hayatının kaybettiği tren kazasında gözaltındaki üç TCDD personelinin ifadeleri ortaya çıktı. Hareket memuru Sinan Y. ifadesinde ''Hat 1'den gitmesi gereken tren hat 2'ye girdi. Bana makas değişikliği bilgisi verilmedi. Bana ve kontrolöre herhangi bir bilgi verilmediği için kazanın meydana geldiğini düşünüyorum'' dedi. Bu arada gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hareket memuru Sinan Y.'nin ifadesinde gündüz mesaisinde 10, gece mesaisinde 14 saat çalıştıklarını, kaza günü saat 18.00'de iş başı yapıp, saat 08.00'e kadar çalıştığını söyleyerek ''Hızlı tren kazasında benim bir kusurum yoktur. Yük, makasçıya bırakıldı, bunun riskli bir durum olduğunu belirtmiştim. Daha önce risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen makasçının çalışmasına, özverisine bağlayan yönetimin gerekli önlemi almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum'' dediği öğrenildi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara'daki tren kazası şüphelilerinden makasçı Osman Y. ise savcılık ifadesinde, "Saat 05.00'da kılavuz makine 8. yoldan H1'i takiben gitmesi için hareket memuru Sinan Y.'nin talimatı üzerine makası tanzim ettim. Daha sonra akşamdan 12. yolda olan saat 06.10 İstanbul trenini hareket memurunun talimatıyla H1'e tanzim edip gönderdik. Daha sonra depodan saat 06.50 Eskişehir treni boş olarak geldi. Hareket memurunun talimatıyla makasını tanzim edip 13. yola aldım. Bu treni yola alırken 12. yol başındaki makas buzlandığı için iğne ucu oturdu ancak kilitleme yapmadı. Ben de hareket memuruna bu durumu bildirdim. Treni yavaş hareketleriyle yola yerleştirdik. Daha sonra gece en son gelip 11. yolda park halinde olan saat 06.30 Konya trenini hareket memurunun H1'den sevk etmem talimatı üzerine panodan elektrik kontrolünü S makası yeşil renkli butona basarak H1'e geçirdiğimi hatırlıyorum. Ancak yoğunluk nedeniyle hareket kontrol memuru Sinan Y.'e bunu yaptığımı teyit ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.

Şüphelilerin sorguda suçlamaları kabul etmedikleri ve yönetmelikteki talimatları yerine getirdiklerini söyledikleri belirtildi.

BAŞKAN ERDOĞAN: HESABI SORULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili olarak ''Tren kazasında sorumluluğu bulunanların tamamından yasalar içinde hesabı sorulacak'' dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının o kısmı:

Geçtiğimiz Perşembe günü Ankara-Konya YHT'nin Ankara çıkışında ne yazık ki yaşanan kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Kazada sorumluluğu bulunanların tamamında yasalar içinde hesabının sorulacağından emin olunuz. Bir daha benzer sıkıntıların yaşanmaması için gereken tedbirler alınacaktır.