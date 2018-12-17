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  • Son Güncelleme: 17.12.2018 20:10

Ankara'daki hızlı tren kazası: 3 TCDD personeli tutuklandı

Ankara’da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan Yüksek Hızlı Tren kazasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara'daki tren kazasında flaş gelişme

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaza soruşturması kapsamında gözaltına alınan hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından getirildikleri Ankara Adliyesinde, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Savcı, ifade işlemi sonrasında şüphelileri tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

ÜÇÜ DE TUTUKLANDI
Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 3 TCDD görevlisi tutuklandı. Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin 13 Aralık'ta Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda kılavuz lokomotif ile çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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