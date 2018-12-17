Başkan Erdoğan'dan Konya'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili olarak ''Tren kazasında sorumluluğu bulunanların tamamından yasalar içinde hesabı sorulacak'' dedi.

İşte Erdoğan'ın kounuşmasından satır başları;

''6 aylık aranın ardından bir kez daha beraberiz. Geçtiğimiz yıl 4 defa gelmiştim. Bu yıl 2. defa bir aradayız. Bugün de direnişin ve dirilişin sembolü. Her köşesi tarih kültür kokan gönül ve el emeği kokan bu şehir bizim daime göz bebeğimiz olmuştur. Ülkemizin 81 vilayeti bizleri çağırıyor. Biz de her fırsatta gidiyoruz. Hz. Mevlana, gel diyorsa gitmemek bize yakışmaz. Bugün bir kez daha Mevlana'nın 745. vuslat yıl dönümü vesilesiyle Konya'dayız. Konya'ya toplam yatırımı bedeli 1 milyar 464 milyon lira olan 99 kalem projenin topu açılışını bugün gerçekleştiriyoruz.

YHT KAZASI: HESABI SORULACAK

Geçtiğimiz Perşembe günü Ankara-Konya YHT'nin Ankara çıkışında ne yazık ki yaşanan kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Kazada sorumluluğu bulunanların tamamında yasalar içinde hesabının sorulacağından emin olunuz. Bir daha benzer sıkıntıların yaşanmaması için gereken tedbirler alınacaktır.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizlerin yakından tanıdığı, görevi devam ettiren Uğur İbrahim Atalay kardeşimizi bu seçimin adayı gösterdik. Konya'yı da Uğur kardeşimize emanet ediyoruz. 31 Mart'ta yine en yüksek oy oranıyla Konya'yı bir numaraya taşıyor muyuz? Tercihimizi bir kez daha AK Parti'nin siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

Eğitimde 36 milyon liralık yatırımla 9 ayrı ilk, orta ve lise binasını hizmete alıyoruz. Sağlıkta 148 milyon liralık yatırımı hizmete sunuyoruz. Yatırım bedeli 180 trilyon lirayı bulan Konya Beyşehir yolu ve Karapınar şehir geçişinin açılışını yapacağız. Konya her dönem belediyecilikte örnek oldu. Büyükşehir belediyesinin tesis ettiği 180 yeni otobüsü bugün hizmete alıyoruz.

Bugün Konya bölgesinin ve ülkemizin parlayan yıldızı konumdadır. Konya'nın bu başarısında geçtiğimiz 16 yılda yaptığımız yatırım 48,5 katrilyon. Konya'ya bu yakışırdı, biz de bunu yaptık.''

SAYIN TRUMP'LA KONUŞTUK, GİTMEZLERSE BİZ GÖNDERİRİZ

Kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz. Gömmeye de devam ediyoruz.

Sayın Trump ile konuştuk Fırat'ın doğusundan bu teröristlerin gitmesi lazım. Eğer gitmezse biz göndereceğiz. Çünkü bizi rahatsız ediyorlar. Madem ABD ile stratejik ortağız o zaman gereğini yapmamız lazım.

BU MİLLETE KİMSE BEDEL ÖDETEMEYECEK

Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. İşte Mavi Tünel. Yaptık mı yaptık. Aynı şekilde Konya'ya hızlı tren getirdik mi getirdik. Gezi dediler. 10-12 tane ağaç bir yerden sökülüp bir yere taşınacak kıyamet kopardılar. Dedik ki yanlış yapıyorsunuz dinlemediler. Bay Kemal Taksim Meydanı'na geldi. Dolmabahçe'de caminin içine bira şişeleriyle girdiler. Bunlar böyle ahlaksız. Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisimize saldırdılar. Sonunda bu Gezicileri derdest ettiler. Bu millete kimse bedel ödetemeyecek. Bazıları şimdi sızlıyorlar. 'Benim oğlumun suçu yok' diye. Suçu yoksa çıkar, varsa bedelini öder. Zira 15 Temmuz'u unutmadık.

BİR DAHA ÇÖZÜM SÜRECİ BEKLEMEYİN, GEÇTİ O İŞ

17-25 Aralık'ta emniyet - yargı darbesine teşebbüs ettiler. Milletimizin iradesine çarptılar. 'Çözüm süreci' dedik, önlerini açtık. Yanaşmadılar. Bir daha çözüm süreci beklemeyin. Geçti o iş.

Birileri çıkmış Portakal mı narenciye mi? Sokağa çağırıyor. Haddini bil. Bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni. Bu ülkede benim milletimle, onuruyla oynanmaz. Hesabı ağır olur. Bay Kemal 15 Temmuz'da tankların arasından kaçtın Bakırköy Belediyesi'ne gittin. Ama bir daha kaçamazsın. Bu ifadeleri kullanırken dikkatli kullan. Anında bedel ödersin. Bir şey yapacaksan 31 Mart'ta sandık var. Çalış senin de olsun.''



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SOKAK ÇAĞRISI YAPAN PORTAKAL'A SERT TEPKİ

Bu ara Bay Kemal sokağa çağırıyor. Portakal mıdır mandalina mıdır narenciye midir nedir sokağa çağırıyor. Haddini bil. Haddini bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni. Öyle buldun ekranı öyle bu milleti sokağa çağırma.