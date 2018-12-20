Mehmet Özen, Kepez ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde bulunan apartmandaki 4 dairesinden birini kızı Yasemin Güneş'e oturması için verdi. Bir süre sonra ikili arasında anlaşmazlık yaşanınca Özen, kızından kira alamadığı iddiasıyla dava açtı.
Antalya 2. İcra Hukuk Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına Güneş ve eşi ile Özen'in avukatı katıldı.
Söz verilen Yasemin Güneş, babasının isteği üzerine söz konusu dairede oturduklarını, alacaklarını isteyince babasının da kendilerinden kira talebinde bulunduğunu savundu.
Mahkeme, icra takibinin devamı ve dairenin tahliye edilmesine karar verdi.
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