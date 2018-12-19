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  • Son Güncelleme: 19.12.2018 16:15

'li , Meclis kürsüsünden provokatör Portakal'a sahip çıktı

Burdur Milletvekili , televizyon ekranlarından vatandaşları sokağa çağıran provokatör 'a sahip çıktı. CHP'li Göker, Meclis kürsüsüne Portakal'ın fotoğrafıyla geldi.

Macron hükümetinin akaryakıt fiyatlarına getirdiği vergi zammını protesto ederek, Fransa sokaklarını savaş alanına çeviren sarı yelekli eylemcileri örnek gösteren Fatih Portakal'ı CHP Burdur Millevekili Mehmet Görker Meclis kürsüsünden savundu.

FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz?" ifadelerini kullanarak halkı sokağa çıkmaya teşvik etmişti.

Vatandaşlara 'sokağa çıkın' diye kışkırtan Fatih Portakal, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sert sözlerle eleştirilmişti.

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