Çan ilçesinde yaptığı domuz avcılığı ile sosyal medyada binlerce takipçisi olan Mehmet Şevik, son çıktığı domuz avında yaralandı. Mehmet Şevik’in vurduğu domuzun saldırısına uğrama anları kameraya yansıdı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde avcı Mehmet Şevik, vurduğu domuzun saldırısına uğrayarak, yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.
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