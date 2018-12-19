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  • 19.12.2018 14:55

'de akılalmaz olay! Avcı vurduğu domuzun saldırısına uğradı

Çan ilçesinde yaptığı domuz avcılığı ile sosyal medyada binlerce takipçisi olan , son çıktığı domuz avında yaralandı. Mehmet Şevik’in vurduğu domuzun saldırısına uğrama anları kameraya yansıdı.


Çanakkale'nin Çan ilçesinde avcı Mehmet Şevik, vurduğu domuzun saldırısına uğrayarak, yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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