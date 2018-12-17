Başkan Erdoğan, halkı sokağa çağıran Fatih Portakal'a sert çıktı

Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı, buradaki konuşmasında geçtiğimiz günlerde FOX TV ekranından halkı sokağa çağıran Fatih Portakal'a da sert sözlerle yüklendi.

"BU MİLLET PATLATIR ENSENİ"

Erdoğan, şunları söyledi: "Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir? Sokağa çağırıyor. Haddini bil, haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. Bu milletle dalga geçilmez. Öyle buldun ekranı, ekrandan bu milleti sokağa çağırmak... Sokağa mı çağırıyorsun? İşte buyur. Bu ülkede benim milletimin onuruyla oynanmaz. Hesabı ağır olur."

"SOKAKLARA ÇIKIN" PROVOKASYONU

Amerikan beslemesi FOX TV ve ihanet mesaileri bitmek bilmeyen sunucusu Fatih Portakal bu akşam yine provokasyon peşindeydi! Portakal, Fransa'daki sokak olaylarını ele aldığı haberde Türk vatandaşlarını kışkırtarak sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Portakal, provokatif çağrısında şunları söyledi: "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgazzamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da farketmiyor açıkçası."

HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Antalya'da, 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği, Fatih Portakal hakkında ana haberde söylediği, "Türkiye'de barışçıl protestolar olamaz. Korkudan, endişeden, dayak yerim vesaire. Hakkımı arayacağım ama ne yaparım başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına" sözleriyle 'terör örgütlerini göreve çağırdığını' iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.

.