TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Edinilen bilgiye göre Yıldırım, saat 13.45'te Bahçeli'yi Meclisteki makamında ziyaret edecek.
YILDIRIM'A DESTEK VERMİŞTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Binali Bey aday olursa istifasına gerek yok, başımızın üstünde yeri vardır. Seçildikten sonra istifa edebilir" ifadelerini kullanmıştı.
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