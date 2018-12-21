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  • Son Güncelleme: 21.12.2018 10:32

Başkanı Yıldırım ile Bahçeli arasında kritik görüşme

Başkanı , Genel Başkanı ile saat 13.45'te bir araya gelecek.

Yıldırım ile Bahçeli arasında kritik görüşme

Başkanı , Genel Başkanı ile görüşecek.

Edinilen bilgiye göre Yıldırım, saat 13.45'te Bahçeli'yi Meclisteki makamında ziyaret edecek.

YILDIRIM'A DESTEK VERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Binali Bey aday olursa istifasına gerek yok, başımızın üstünde yeri vardır. Seçildikten sonra istifa edebilir" ifadelerini kullanmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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