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  • Son Güncelleme: 18.12.2018 10:06

'dan 'a destek

karakteriyle ünlü , 'Keşke ülkemizde daha fazla portakal yetişse' diyerek halkı sokağa dökmeye çalışan 'a açık açık destek verdi.

Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

Dün Konya'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı , "Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir? Sokağa çağırıyor. Haddini bil, haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. Bu milletle dalga geçilmez. Öyle buldun ekranı, ekrandan bu milleti sokağa çağırmak... Sokağa mı çağırıyorsun? İşte buyur. Bu ülkede benim milletimin onuruyla oynanmaz. Hesabı ağır olur." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerden saatler sonra filmleriyle ünlenen 'dan destek geldi.

"POTAKALIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ"

Sosyal medya hesabından portakal fotoğrafı paylaşan Şahan Gökbakar, "Portakalın faydaları saymakla bitmez…Özellikle su soğuk günlerde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir ve vücudumuzu mikroplara karşı korur. Zengin bir vitamin kaynağıdır…Keşke ülkemizde daha fazla portakal yetiştirilebilse… Not: Ferda Anil Yarkin in şarkısını küçükken "ah neredeysen he portakal, bunaldım hatta he portakal" diye söylerdim o aklıma geldi" diye yazdı.

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