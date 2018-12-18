Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

Dün Konya'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir? Sokağa çağırıyor. Haddini bil, haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. Bu milletle dalga geçilmez. Öyle buldun ekranı, ekrandan bu milleti sokağa çağırmak... Sokağa mı çağırıyorsun? İşte buyur. Bu ülkede benim milletimin onuruyla oynanmaz. Hesabı ağır olur." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerden saatler sonra Recep İvedik filmleriyle ünlenen Şahan Gökbakar'dan destek geldi.





"POTAKALIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ"

Sosyal medya hesabından portakal fotoğrafı paylaşan Şahan Gökbakar, "Portakalın faydaları saymakla bitmez…Özellikle su soğuk günlerde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir ve vücudumuzu mikroplara karşı korur. Zengin bir vitamin kaynağıdır…Keşke ülkemizde daha fazla portakal yetiştirilebilse… Not: Ferda Anil Yarkin in şarkısını küçükken "ah neredeysen he portakal, bunaldım hatta he portakal" diye söylerdim o aklıma geldi" diye yazdı.

