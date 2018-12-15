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  • 15.12.2018 16:18
  • Son Güncelleme: 15.12.2018 16:54

Başkan Erdoğan'dan 'a çok sert sözler

FOX Ana Haber'de 'teki protestoları ele alan , canlı yayında vatandaşlara "sokaklara çıkın" çağrısında bulunarak Fransa'daki ateşi Türkiye'ye taşıma derdine düştü. Fatih Portakal'ın skandal eylem çağrısına Başkan Erdoğan'dan sert tepki geldi. Erdoğan, "Bir tanesi TV ekranından kendini bilmez haddini bilmez edep yoksunu bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor ahlaksıza bak. Milletimiz ibuna gereken cevabı verecektir buna inanıyorum. Burası Paris mi? Sen ne yapıyorsun? 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu ülkede bundan sonra bu tür olaylara girişenler bunun bedelini öder." dedi.

Denizli'deki toplu açılış töreninde konuşan Başkan i 'a çok sert yüklendi. Başkan Erdoğan, "Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir ya? Bir tanesi TV ekranından kendini bilmez haddini bilmez edep yoksunu bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor ahlaksıza bak. Milletimiz ibuna gereken cevabı verecektir buna inanıyorum. Burası mi? Sen ne yapıyorsun? 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu ülkede bundan sonra bu tür olayalra girişenler bunun bedelini öder." dedi.

SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Amerikan beslemesi FOX TV ve ihanet mesaileri bitmek bilmeyen sunucusu Fatih Portakal bu akşam yine provokasyon peşindeydi! Portakal, Fransa'daki sokak olaylarını ele aldığı haberde Türk vatandaşlarını kışkırtarak sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Portakal, provokatif çağrısında şunları söyledi: "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgazzamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da farketmiyor açıkçası."

HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Antalya'da, 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği, Fatih Portakal hakkında ana haberde söylediği, "Türkiye'de barışçıl protestolar olamaz. Korkudan, endişeden, dayak yerim vesaire. Hakkımı arayacağım ama ne yaparım başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına" sözleriyle 'terör örgütlerini göreve çağırdığını' iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.

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