Portakal, Fransa'daki sokak olaylarını ele aldığı haberde Türk vatandaşlarını kışkırtarak sokağa çıkma çağrısında bulundu!
Portakal, provokatik çağrısında şunları söyledi: "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgazzamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da farketmiyor açıkçası."
FETÖ'NÜN BİR NUMARALI DESTEKÇİSİ
Provokatif söylemlerle halkı sokağa çağıran Fatih Portakal'ın bu skandalı ilk değil! Portakal aynı zamanda birçok kez Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerinin de sözcülüğünü yapmıştı.
PORTAKAL'DAN ERCAN GÜN'E DESTEK
Fatih Portakal, FETÖ terör örgütü üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderilen FOX Haber Müdürü Ercan Gün hakkında açıklamada bulunmuş ve sosyal medya hesabından "Enseyi karartma" diye tweet atmıştı. Gündemi değerlendirdiği videoda ise Ercan Gün'e "FOX haber olarak yanındayız" mesajıyla destekde bulunmuştu.
TERÖRİST AKLAMA MERKEZİ FOX TV
Portakal'ın sunuculuk yaptığı FOX adeta sistematik olarak Türkiye karşıtı haberler yapmakla ve teröristlerin sözcülüğünü yapmakla görevli. Murdoch sahibi olduğu medya şirketleriyle bugüne kadar onlarca kez Türkiye düşmanlığı yaptı.Türkiye'nin PKK ile mücadelede kazandığı başarılar Fox'u her zaman rahatsız etti. Fox TV'de PKK'lı teröristlere övgüler düzüldü, Türkiye'nin NATO'dan atılması konuşuldu.
TÜRKİYE'DE DE FETÖ'YLE ORTAK HAREKET EDİYOR
İslam düşmanı siyonist işadamı Murdoch, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığını alçakça numaralarla ortaya koyuyor. Siyonist/Neocon saldırının Türkiye'deki ayağında Fox TV; FETÖ ile ortak hareket ediyor, FETÖ'nün talimatları doğrultusunda tam bir sömürge kanalı olarak yayın yapıyor..
DARBECİ VE FETÖ'CÜLERE SAHİP ÇIKIYORLAR
PKK'nın da sözcülüğünü yapan Portakal, cuntacılar başarılı olsun diye halkın sokaktan çekilmesi için görev aldı. Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek olan FETÖ'nün militanları tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine Portakal, sosyal medya üzerinden işbirliği içine girdi. Yargı, emniyet ve askeriyenin içerisindeki FETÖ'cü teröristlerin görevden alınmasına çıldıran Portakal, sanal teröristlik yaptı. Basın özgürlüğü maskesiyle terör örgütünü savunan Portakal, FETÖ'cü militanlara televizyon ekranlarından destek veriyordu. Darbe girişiminin ardından ise attığı tweetlerle kendini bir kez daha deşifre ederek, teröristlere ortak oldu.
PORTAKAL, FETÖ'NÜN TERÖR MEDYASINA SAHİP ÇIKMIŞTI
Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Başbakan, ve diplomatları dinleyip yabancı istihbarat birimlerine servis eden FETÖ'nün para kasası İpek Koza Holding'e kayyum atanmasının ardından kirli ittifak bir araya gelmişti. Fox TV'de Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal FETÖ militanlarıyla dayanışma içerisine girmişti, hukuku takmayıp, kapandıkları bir odada illegal ve korsan bir yayın yaparak, "basın özgürlüğüne darbe" yalanlarını söyleyen FETÖ'cülere Fox TV de yalanlarla destek vermişti...
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