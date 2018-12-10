Amerikan beslemesi FOX TV ve ihanet mesaileri bitmek bilmeyen sunucusu Fatih Portakal bu akşam yine provokasyon peşindeydi!Portakal, Fransa'daki sokak olaylarını ele aldığı haberde Türk vatandaşlarını kışkırtarak sokağa çıkma çağrısında bulundu!Portakal, provokatik çağrısında şunları söyledi:Provokatif söylemlerle halkı sokağa çağıran Fatih Portakal'ın bu skandalı ilk değil! Portakal aynı zamanda birçok kez Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerinin de sözcülüğünü yapmıştı.

PORTAKAL'DAN ERCAN GÜN'E DESTEK

Fatih Portakal, FETÖ terör örgütü üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderilen FOX Haber Müdürü Ercan Gün hakkında açıklamada bulunmuş ve sosyal medya hesabından "Enseyi karartma" diye tweet atmıştı. Gündemi değerlendirdiği videoda ise Ercan Gün'e "FOX haber olarak yanındayız" mesajıyla destekde bulunmuştu.

TERÖRİST AKLAMA MERKEZİ FOX TV

Portakal'ın sunuculuk yaptığı FOX adeta sistematik olarak Türkiye karşıtı haberler yapmakla ve teröristlerin sözcülüğünü yapmakla görevli. Murdoch sahibi olduğu medya şirketleriyle bugüne kadar onlarca kez Türkiye düşmanlığı yaptı.Türkiye'nin PKK ile mücadelede kazandığı başarılar Fox'u her zaman rahatsız etti. Fox TV'de PKK'lı teröristlere övgüler düzüldü, Türkiye'nin NATO'dan atılması konuşuldu.