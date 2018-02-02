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rezil tweetlerin arkasında durdu

Skandal tweetleriyle gündeme gelen , söz konusu rezalete ilişkin 'görüşlerim aynı' dedi.

Canan Kaftancıoğlu rezil tweetlerin arkasında durdu
İstanbul İl Başkanı , FOX Tv'de 'nın programına konuk oldu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, attığı skandal tweetlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

'FARKLI NOKTADA DEĞİLİM'

Kaftancıoğlu, ideolojik ve politik olarak aynı şeyleri düşündüğü söylerken 'Canan Kaftancıoğlu olarak sosyal medyada paylaşımlarım var. İdeolojik ve politik olarak bakıldığında geçmişle bugün arasında, geldiğim noktada hiç bir farklı noktada değilim. Canan Kaftancıoğlu olarak beni ifade ediyor ama İstanbul İl Başkanı olarak o şekilde tweet yazar mıyım, o düşünce o duygu da 'evet', ama il başkanı olarak o şekilde tweet yazar mıyım benim sorumluluklarım farklı.' ifadelerini kullandı.

İşte o tweetlerden bazıları;





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  • 02 Şubat 2018, Cuma 19:39
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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MKA MKA

ATATÜRKÇÜ CHP liler bu kadına oy vermez aklı başında hiçbir TÜRK bu kadına oy vermez

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.02.2018 23:16
sevdam tr sevdam tr

bundan devlete ve milete hayir gelmez

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 02.02.2018 19:57
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