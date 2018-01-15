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skandal tweetler atan o il başkanına sahip çıktı

Skandal açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Genel Başkan Yardımcısı , CHP’nin terör destekçisi yeni il başkanı ’na sahip çıktı. 15 Temmuz şehitlerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden, Ermeni soykırım yalanını destekleyen, PKK siyasetini destekleyen Canan Kaftancıoğlu’nu “yedirmeyiz” diyen Bülent Tezcan, soruşturma açan savcıları da eleştirdi.

CHP skandal tweetler atan o il başkanına sahip çıktı
İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen hakkında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturmanın hatırlatılması üzerine Tezcan, "Türkiye'nin darbe koşulları içerisinde yaşadığının çok açık diyerek skandala sahip çıktı.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN SKANDALLARINA DESTEK VERDİ
Güzel, coşkulu ve demokratik bir kongre yaptıklarını, Türkiye'nin en büyük şehrine bir kadın il başkanının seçildiğini belirten Tezcan, şöyle devam etti:

"Bizim bu saldırılara karşı herhangi bir biçimde geri adım atmamız, çekinmemiz, tereddüt etmemiz gibi bir durum söz konusu değildir. İstanbul il başkanımız da direnecek biz de direneceğiz. Bu tip saldırılar bizi korkutmayacak. Bu bir telaşın işaretidir. İstanbul'u alacağımız görüyorlar, biliyorlar. CHP'deki o büyük coşkuyu görüyorlar. CHP'nin iktidar olacağının telaşı, iktidar çevrelerini sarmış. İktidardan düşmekten korkanlar, bu tip saldırılarla partiyi, partinin il başkanlarını, örgüt kadrosunu etkisizleştirmeye çalışıyorlar ama bu isteklerinde başarılı olamayacaklar."

CANAN KAFTANCIOĞLU'NU DEĞİŞ SAVCILARI ELEŞTİRDİ
"Kaftancıoğlu'nun geçmişte Twitter'dan yaptığı paylaşımlarının" hatırlatılması üzerine de Tezcan, "Savcıya soruyorum, bugüne kadar aklı neredeymiş? CHP'nin tutumu, düşünceleri bellidir. Programında, partinin yazılı belgelerinde konulara nasıl yaklaştığı bellidir. 6-7 sene önce atılan Tweetleri arayıp bularak, bakarak onların da yarısını kesip yarısını kullanarak, siyasetçilerin üzerine yürümek, soruşturma açmak adeti yerleşmeye başladı savcılıklarda." dedi.

"Müflis tacir, eski defterleri karıştırır." deyimini hatırlatan Tezcan, "Demek ki yargı bizimle ilgili yapabilecek fazla bir şey bulamayınca, kendilerince eski defterleri karıştırmaya başlamış. Oralardan bir şey çıkmaz." görüşünü savundu.

Tezcan, Kaftancıoğlu il başkanı olduktan sonra düşülen telaşla savcıların harekete geçirildiğini savunarak, "Korkunun ecele faydası yok." ifadesini kullandı.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi 18:52
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

terörist kılıklı darbeci askerleri savunan KK' dan başka bir tavır beklemek iyimserlik olur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.01.2018 19:02
DOGAN DOGAN

KILICDAR OGLU KİMİN GÖZÜNE BAKIYOR ŞAŞIRMIŞ GİBİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.01.2018 18:59
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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