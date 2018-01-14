CHP İstanbul İl Başkanlığına Canan Kaftancıoğlu seçildi

CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi Bostancı Gösteri Merkezi'nde toplandı. Kongrede 654 il delegesi oy kullanarak İstanbul İl Başkanı'nı seçti.

Kaftancıoğlu 325, Cemal Canpolat 318 oy aldı.

İSTANBUL KRİTİK ÖNEMDE

Kongre öncesi Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu adaylıklarını açıkladı. En fazla delegeye sahip üç büyük ilden Ankara ve İzmir'de seçimler tamamlanırken, 178 delegenin belirleneceği İstanbul il kongresi 38 ilçeden seçilen delegelerle yapıldı.

CHP'DE KAFTANCIOĞLU COŞKUSU

654 delegenin oy kullandığı başkanlık seçiminde, Cemal Canpolat'la yarışan Canan Kaftancıoğlu, seçimin galibi oldu.







Cemal Canpolat, "CHP'yi BDP ile aynı yola girdi diye eleştiren gerzekler, yol doğru yol, ona bak sen" diyen, eleştiri getiren bir kitleyi "gerzeklikle" itham eden Canan Kaftancıoğlu böylece CHP'nin il başkanı oldu.







CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

1972 Ordu doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladı. 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi acil biriminde hekim olarak çalıştı. 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Adli Tıp ihtisasına başladı. TiHV(Türkiye İnsan Hakları Vakfı) 'de vaka taraması yaparak "İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi" isimli teziyle ihtisasını tamamladı. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dernek ve demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Toplumsal Bellek Platformu'nun kurulmasında önayak oldu.

Yakın tarihimizde yaşanan faili meçhul bırakılmış cinayetlere dikkat çeken Yalın Ses yayınlarından "Benim Babam Bir Kahramandı" isimli derleme kitabı bulunmaktadır. İletişim yayınlarından Müge Tuzcuoğlu derlemesi "Roboski İstenmeyen Çocuklar" ve Um:Ag yayınlarından Eren Aysan derlemesi "Bir Eflatun Ölüm" isimli kitaplara yazı katkısı sunmuştur. Bilimsel ve sosyal alanlarda yayınlanmış yüzü aşkın makalesi vardır. Birleşik Haziran Hareketi geçici yürütmesinde görev almıştır. Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülleri düzenleme komitesindedir.

2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında İl başkan vekilliği, basından sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürmüştür. Motorsiklet kullanmak ve seyahat etmekten hoşlanır. Halen kurucu ortağı olduğu özel bir sağlık kuruluşunda genel koordinatör olarak çalışmaktadır. Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile evli olup Çağım Işık isminde bir kızı, Rocky isminde sahiplenilmiş dört ayaklı bir oğlu bulunmaktadır.