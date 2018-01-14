CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu’na soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, PKK-DHKP-C terör örgütü propagandası yapmak, Türkiye Cumhuriyeti devletini/kurumlarını alanen aşağılamak, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarını işlediği iddiasıyla soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaftancıoğlu'nun daha önce kendi hesabından terörle mücadeleye tepki gösteren ve sözde Ermeni soykırımını destekleyen tweetlerinin yanısıra diğer paylaşımları gündeme bomba gibi düştü. 24 Nisan 2012'de Twitter'dan paylaşım yapan Canan Kaftancıoğlu "Tarihte bugün Ermeni soykırımı başladı" ifadesini kullanmıştı.







Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çağrımız ses getirdi! CHP il Başkanı hakkında PKK ve DHKP-C propagandası, Türkiye Cumhuriyeti Devletini Ve Kurumlarını Aşağılamak, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından soruşturma başlatıldı. Bu paylaşımlar hakkında tespit tutanağı düzenlendi." dedi.