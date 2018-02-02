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Dışişleri'nden 'a sert tepki

yapılan yazılı açıklamada, “ 2017 tarihinde Atina’da düzenlenen operasyonla yakalanan DHKP/C mensubu ’a ilişkin iade talebimizin Atina Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmesi büyük hayal kırıklığı yaratmıştır” denildi.

Dışişlerinden Yunanistana sert tepki
Dışişleri Bakanlığı, DHKP/C'li 'ın iade talebini 'ın reddetmesine ilişkin, "Yunan mahkemelerinin terör örgütlerini kollayan yaklaşımına yeni bir örnek olan bu kararı, Yunanistan'ın terörle mücadele konusunda uluslararası sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, iyi komşuluk ilişkilerine de yakışmamaktadır" açıklamasını yaptı.

yapılan yazılı açıklamada, " 2017 tarihinde Atina'da düzenlenen operasyonla yakalanan DHKP/C mensubu Memet Doğan'a ilişkin iade talebimizin Atina Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmesi büyük hayal kırıklığı yaratmıştır" denildi.

Açıklamada, "Yunan mahkemelerinin terör örgütlerini kollayan yaklaşımına yeni bir örnek olan bu kararı, Yunanistan'ın terörle mücadele konusunda uluslararası sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, iyi komşuluk ilişkilerine de yakışmamaktadır. Bundan sonraki süreçte Yunan yargısının siyasi baskılardan uzak, hukuka uygun ve adil kararlar vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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  • 02 Şubat 2018, Cuma 22:23
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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T&#252;rkiyem Türkiyem

Komşu değil çıban başı.

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evet0
hayır0
cevapla 03.02.2018 00:18
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