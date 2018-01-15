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'ye trol gibi başkan!

'nin dün yapılan kongreyle İstanbul teşkilatına başkan olarak seçilen 'nun, 15 Temmuz'da darbeyi durduran halka 'DAEŞ'çi' muamelesi yaptığı tweetler ortaya çıktı. Gezi ve Kobani provokasyonunu destekleyen Kaftancıoğlu’nun Ermeni soykırım yalanı hakkında attığı skandal tweetler ise çok başını ağrıtacak. Devlete “seri katil” diyen Canan Kaftancıoğlu’nun HDP’ye verdiği destek ise gözlerden kaçmıyor. Sabah gazetesi yazarı da bugünkü yazısında "Koskoca CHP örgütünü bir trole verdiler" diye yazdı. İşte yazısı:

CHPye trol gibi başkan!

İstanbul İl Başkanlığı'na isimli biri seçildi. Kimdir diye biraz bakayım dedim... Bildiğiniz trol.
Sosyal medyada sağa sola hakaretler savuran, siyasiler hakkında ağza alınmayacak küfürleri paylaşan birisi.
Biz gazeteciler de nasibimizi almışız elbette kendisinden.
Kimileri "radikal bir sosyalisttir" diye teselli buluyor. Ama zamanında popülist bir yaklaşımla bozduğu "ezberleri" şimdiden tamir etmeye başlamış. Yani takiyenin de bini bir para...
Dahası 15 Temmuz darbe girişimini halkın sokakta bastırmasından kaygılanan, attığı twitlerle cuntaya destek veren birinin sosyalistliği de ciddi şekilde sorgulanır değil mi?
Evet, seçilmiş birisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla "kendi tercihleridir, hayırlı olsun" demek durumdayız.
Ne var ki, 2019'da iki hayati seçim bizleri bekliyor. Yarışın niteliği geleceğimizin inşasında hayati rol oynuyor.
CHP'nin İstanbul gibi güçlü bir teşkilatını bu kadar marjinalize etmesinin de bu süreçte kuşkusuz önemli etkileri olacak.
Bu yönetici profilinin de ne CHP'ye ne de güçlü bir muhalefeti iktidarı sınırlandırması içinbekleyen biz seçmenlere yapısal çözümler sunması hayal gibi.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi 08:08
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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ayhnkrblt ayhnkrblt

Türkiye gibi müslüman bir ülkede böylesine dinsiz imansız, Allah sız vatan hainlerinin varlığı bile içimizi sızlatırken, bunların sözüm ona siyasetleri için boy göstermesi çok kanımıza dokunuyor.

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evet0
hayır0
cevapla 15.01.2018 15:01
halil g&#252;neş halil güneş

bu chp bu kafayla asla ikıidar olamaz .bir an önce aklına başına almalıdır.

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evet0
hayır0
cevapla 15.01.2018 13:34
EGEMEN EGEMEN

DHKP C-HP..SİZLER OLDUKÇA BU MİLLET REİSİNE DAHA SIKI SARILIR..AFERİN BÖYLE HEP DEVAM:)

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evet0
hayır0
cevapla 15.01.2018 11:54
HS HS

vatan hainleri.Bunlara KİM DUR DİYECEK....

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evet0
hayır0
cevapla 15.01.2018 11:38
ozan ozan

sadece haberde 10 sn gördüm ve kendimce " şu chp de bir tane yüzünde nur olan insan yok mu " dedim. işte bu gün gazeteye bakıyorum ve kadının hakkında ortaya çıkan gerçekler.YİNE ŞAŞIRTMADI CHP. bence hala bu partiye oy veren insanlar varsa Atatürk " DAHİLİ ve Harici düşmanlar" dan boşuna bahsetmemiş demek ki diyesi geliyor insanın.

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evet0
hayır0
cevapla 15.01.2018 08:59
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