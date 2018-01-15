CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Canan Kaftancıoğlu isimli biri seçildi. Kimdir diye biraz bakayım dedim... Bildiğiniz trol.

Sosyal medyada sağa sola hakaretler savuran, siyasiler hakkında ağza alınmayacak küfürleri paylaşan birisi.

Biz gazeteciler de nasibimizi almışız elbette kendisinden.

Kimileri "radikal bir sosyalisttir" diye teselli buluyor. Ama zamanında popülist bir yaklaşımla bozduğu "ezberleri" şimdiden tamir etmeye başlamış. Yani takiyenin de bini bir para...

Dahası 15 Temmuz darbe girişimini halkın sokakta bastırmasından kaygılanan, attığı twitlerle cuntaya destek veren birinin sosyalistliği de ciddi şekilde sorgulanır değil mi?

Evet, seçilmiş birisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla "kendi tercihleridir, hayırlı olsun" demek durumdayız.

Ne var ki, 2019'da iki hayati seçim bizleri bekliyor. Yarışın niteliği geleceğimizin inşasında hayati rol oynuyor.

CHP'nin İstanbul gibi güçlü bir teşkilatını bu kadar marjinalize etmesinin de bu süreçte kuşkusuz önemli etkileri olacak.

Bu yönetici profilinin de ne CHP'ye ne de güçlü bir muhalefeti iktidarı sınırlandırması içinbekleyen biz seçmenlere yapısal çözümler sunması hayal gibi.