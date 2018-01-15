CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Canan Kaftancıoğlu isimli biri seçildi. Kimdir diye biraz bakayım dedim... Bildiğiniz trol.
Sosyal medyada sağa sola hakaretler savuran, siyasiler hakkında ağza alınmayacak küfürleri paylaşan birisi.
Biz gazeteciler de nasibimizi almışız elbette kendisinden.
Kimileri "radikal bir sosyalisttir" diye teselli buluyor. Ama zamanında popülist bir yaklaşımla bozduğu "ezberleri" şimdiden tamir etmeye başlamış. Yani takiyenin de bini bir para...
Dahası 15 Temmuz darbe girişimini halkın sokakta bastırmasından kaygılanan, attığı twitlerle cuntaya destek veren birinin sosyalistliği de ciddi şekilde sorgulanır değil mi?
Evet, seçilmiş birisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla "kendi tercihleridir, hayırlı olsun" demek durumdayız.
Ne var ki, 2019'da iki hayati seçim bizleri bekliyor. Yarışın niteliği geleceğimizin inşasında hayati rol oynuyor.
CHP'nin İstanbul gibi güçlü bir teşkilatını bu kadar marjinalize etmesinin de bu süreçte kuşkusuz önemli etkileri olacak.
Bu yönetici profilinin de ne CHP'ye ne de güçlü bir muhalefeti iktidarı sınırlandırması içinbekleyen biz seçmenlere yapısal çözümler sunması hayal gibi.
kalan karakter 1000
Türkiye gibi müslüman bir ülkede böylesine dinsiz imansız, Allah sız vatan hainlerinin varlığı bile içimizi sızlatırken, bunların sözüm ona siyasetleri için boy göstermesi çok kanımıza dokunuyor.
bu chp bu kafayla asla ikıidar olamaz .bir an önce aklına başına almalıdır.
DHKP C-HP..SİZLER OLDUKÇA BU MİLLET REİSİNE DAHA SIKI SARILIR..AFERİN BÖYLE HEP DEVAM:)
vatan hainleri.Bunlara KİM DUR DİYECEK....
sadece haberde 10 sn gördüm ve kendimce " şu chp de bir tane yüzünde nur olan insan yok mu " dedim. işte bu gün gazeteye bakıyorum ve kadının hakkında ortaya çıkan gerçekler.YİNE ŞAŞIRTMADI CHP. bence hala bu partiye oy veren insanlar varsa Atatürk " DAHİLİ ve Harici düşmanlar" dan boşuna bahsetmemiş demek ki diyesi geliyor insanın.
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