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'li Kaftancıoğlu'nun yalanı tutmadı

Ortaya çıkan skandal tweetlerin atıldığı hesabın 'nin yeni İstanbul İl Başkanı 'na ait olduğu tespit edildi. Emniyet yaptığı çalışmada twitterdaki @ccanannnn isimli kullanıcının Canan Kaftancıoğlu olduğunu belirledi.

CHPli Kaftancıoğlunun yalanı tutmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul İl Başkanı 'nun skandal tweetleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

KAFTANCIOĞLU'NA AİT
Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, @ccanannnn rumuzlu Twitter kullanıcısının gerçek kimliğini araştırdı. Yapılan çalışma sonucunda söz konusu hesabın 1972 Ordu doğumlu Canan Kaftancıoğlu adlı kişiye ait olduğu tespit edildi.

SİLİNMİŞ YA DA GİZLENMİŞ
Araştırmada Kaftancıoğlu'nun hesabında 1 Mayıs 2013 günlü yerden taş alırken yüzü bez ile kapalı fotoğrafının olup olmadığına da bakıldı. Araştırmada, birkaç gündür sosyal medyada dolaşan söz konusu paylaşımın silinmiş veya gizlenmiş olabileceği belirlendi.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 12:43
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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misafir misafir

chp acilen kapatilmali.

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evet0
hayır0
cevapla 17.01.2018 19:00
g&#252;neş harekat güneş harekat

evlat olsa sevilmez meymenetsiz

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evet1
hayır0
cevapla 17.01.2018 16:00
H&#252;samettin Hüsamettin

Tanrım nasıl bir KANSIZLIK'tır bu..

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evet2
hayır0
cevapla 17.01.2018 15:54
ado ado

bundan iyi terörist olur sonrasını bilmem

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evet2
hayır0
cevapla 17.01.2018 15:15
hk hk

böyle bir militanla ancak vatan hainlerinin oyunu alırsın kılınçtar onbaşım

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evet1
hayır0
cevapla 17.01.2018 14:24
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