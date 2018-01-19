Kılıçdaroğlu dayattı, Kaftancıoğlu kazandı

CHP'de deprem yaratan Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul İl Başkanlığına seçilmesi konusu gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor. Gazeteci Nedim Şener bugünkü yazısında PKK, FETÖ, DHKP-C ve Ermine lobilerine göz kırpan, devlete seri katil diyen Canan Kaftancıoğlu'nun seçilmesinde Kılıçdaroğlu'nun dayatmasının etkili olduğunu yazdı.

İşte Şener'in o yazısı

KILIÇDAROĞLU'NUN TERCİHİ OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na C.K'nın seçilmesi başlangıç değil bir sonuçtur. C.K'nın kim olduğunu, ne olduğunu seçildikten sonra sosyal medya paylaşımlarından öğrenen CHP'liler, yeni İstanbul İl Başkanı'nın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tercihi olduğunu biliyor.

ÇOK TEPKİ VAR

Parti içi mesele olduğu için bu konuya girmek istemezdim ama CHP'lilerden hiç almadığım kadar telefon ve mesaj alıyorum ve rahatsızlıkları gitgide artıyor. Yalnız C.K'dan değil Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumundan. C.K'nın seçilmesinden önce sessiz kalan hatta seçildikten sonra kutlayan önemli isimler bile rahatsızlıklarını paylaşmaya başladı.

CEMAL CANPOLAT'IN SEÇİLMESİNE GARANTİ GÖZÜYLE BAKILIYORDU

Bir önceki İl Başkanı Cemal Canpolat'ın seçilmesinin garanti olduğu kongre sürecine Kılıçdaroğlu'nun müdahale ettiği iddia ediliyor. İl başkan adaylarının belirlendiği toplantıdaki tutumu ise hala soru işaretleriyle dolu. Kılıçdaroğlu kongreden 5 gün önce 39 ilçe başkanını Genel Merkez'de toplamış ve il başkan adaylığı için üç isim önermesini istemiş.

OYLARIN TASNİFİNİ KILIÇDAROĞLU YAPMIŞ

Başkanlar üç ismi yazıp bir kutuya atmış. İlginçtir oyların tasnifini bizzat Kılıçdaroğlu yapmış ve Cemal Canpolat, C.K. ve Gökhan Zeybek'in birbirine yakın oy aldığını açıklayarak hepsinin seçime girmesini istemiş.

CANAN KAFTANCIOĞLU LEHİNE ÇEKİLEN ADAY

Nedense Gökhan Zeybek adaylıktan C.K.lehine çekilmiş. Müdahale yalnız bununla sınırlı kalmamış. Yerel Yönetimlerden sorumlu Seyit Torun 11 Ocak günü bütün belediye başkanları tek tek arayıp, kendisi gibi Ordulu olan C.K. için destek istemeye başlamış. Bu da yetmemiş, genel merkezin desteğini göstermek için C.K'nın seçim ofisi olarak kullandığı otele gidip beraber selfie çekmiş.

VE SADECE 7 OY FARKLA SEÇİLMİŞ

Girişimlerle bir gecede oyunu değiştiren ilçeler olmuş. 13 Ocak günü yapılan Kongre'de de C.K. yalnızca 7 oy farkla İstanbul İl Başkanı seçilmiş. Sebep olduğu tartışma nedeniyle CHP içindeki önemli isimler haklı olarak C.K'nın twitter paylaşımlarından dolayı ona kızıyor. Oysa onu tanımak için son yıllarda neler yazdıklarını takip etseler şaşırmazlardı. Ben sosyal medyayı herkese hakaret etmek için kullandığından çamurunu bana sıçratmasın diye onu engellemiştim.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN OPERASYONU

O kendini gizleyen biri değildi zaten, CHP'yi emekleriyle CHP yapan kişiler C.K'nın seçilmesinin kendi başarısı olmadığını ve Kemal Kılıçdaroğlu operasyonu olduğunu söylüyorlar. C.K'nın bu görevi uzun süre yapamayacağını düşünüyor ve tartışılması gereken sorunun daha büyük olduğunu anlatıyorlar.

CHP'DE SULAR ISINIYOR

Nitekim bir Grup Başkan Vekili ile Genel Başkan Yardımcısı bugün yarın istifa edeceği konuşuluyor. Muharrem İnce'nin de hafta başında bazı milletvekilleriyle Genel Başkan adaylığını açıklayabileceği söyleniyor.