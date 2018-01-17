CHP'li terör sevici başkanın avukatı Hürriyet

Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğiyle seçilen CHP'nin yeni İstanbul il başkanı hakkındaki skandalların ardı arkası kesilmiyor. Geçmişte yaptığı açıklamalar, attığı tweetler, hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı hakaretler olay oldu. Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Hürriyet gazetesi ise Kaftancıoğlu'nu korumaya aldı. CHP'li başkanın terör örgütlerine verdiği desteği görmedi, attığı tweetleri görmezden geldi. Seçildiğinin ertesi günü yaptığı haberle Kaftancıoğlu'nun motor tutkunu olduğunu ballandıra ballandıra anlatan Hürriyet gazetesi, provokatör başkanın 15 Temmuz gazi ve şehitlerine ettiği hakaretleri ise haber yapmaya değer görmedi.







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CHP'nin polis taşlayıp milleti aşağılayan başkanını korumaya alan Hürriyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi üzerine açıklama yapan Kaftancıoğlu'nun pişkin sözlerine yer vererek onu temize çıkarmaya çalıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun devlete "katil" diyen, HDP'yi savunan, terör yanlısı paylaşımlarını görmemesi bir yana Hürriyet gazetesi, yayınladığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal başkanın ağzından "iftiracı" diye hakaret ettirdi.







Atatürk'e hakaret eden, Ermeni soykırımı yalanını savunan CHP'nin il başkanı Kaftancıoğlu Doğan medyası tarafından motor tutkunu, ilk kadın başkan, Kaftancıoğlu nöbeti devralacak gibi söylemlerle parlatıldı. CNNTÜRK ve Hürriyetdeyim yerindeyse desteklerini esirgemedi, Kaftancıoğlu seçildiğinde CNNTÜRK olay yerinden canlı yayın yaptı.









HÜRRİYET'İN KOLLADIĞI BAŞKANIN GERÇEK YÜZÜ

Terör örgütü PKK'nın Güneydoğu'da hendek savaşlarını kaybettiği dönemde örgüte destek için sahaya çıkan BHH'nın sözcülüğünden CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gelen Kaftancıoğlu'nun yaptıkları CHP'lilerin bile tepkisi çekti. Devlete "seri katil" diyen Canan Kaftancıoğlu'nun HDP'ye verdiği desteğin yanısıra Fetullahçı terör örgütü ile de dayanışma gösterdiği ortaya çıktı. ​



İşte o rezil tweetler:

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganından rahatsız olan Kaftancıoğlu, Ermeni diasporasının 'soykırım' tezlerini de desteklemişti. Kaftancıoğlu 24 Nisan 2012 tarihinde attığı bir tweet'te "Tarihte bugün: Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19:15'te Taksim'de" diye yazmıştı. Kaftancıoğlu, skandal tweetlerinde sık sık Türkiye'yi katil devlet ilan etmekten çekinmedi. "Devlet katil değil seri katil" diyen Kaftancıoğlu, HDP'lilerin gözaltına alınmasını da eleştirdi. Kaftancıoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin başladığı saatlerde de "Alın size nur topu gibi bir mağduriyet daha" şeklindeki paylaşımı ile FETÖ'cü darbeyi görmezden gelirken daha sonra da darbeye karşı gelen halka hakaretler etti..







TERÖR SÖZCÜSÜ

Kaftancıoğlu'nun sözcülüğünü yaptığı Birleşik Haziran Hareketi, Gezi Eylemleri sonrası kurulduğu günden bu yana terörün sözcüsü oldu. BHH'nin aldığı her karar Mustafa Karasu ve Murat Karayılan gibi el kanlı teröristler tarafından alkışlarla karşılandı...