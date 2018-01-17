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'nin terör sever başkanı 'ye de destek vermiş!

’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteğiyle İstanbul İl Başkanlığına seçilen ’nun terör örgütü ’ye de destek verdiği ortaya çıktı.

CHPnin terör sever başkanı FETÖye de destek vermiş!

Sosyal medyada yazdığı teröre destek tweetleriyle ve 15 Temmuz'da darbeye karşı direnen milletin değerlerine yaptığı hakaretlerle gündeme gelen İstanbul İl Başkanı 'na açıkta ittifakı savunduğu, öve öve bitiremediği HDP'den en üst düzeyde destek geldi. HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, "Sevgili Kaftancıoğlu'na yönelik nefret dilini, linç kampanyasını kınıyorum. Bütün kadınlar Kaftancıoğlu'na sahip çıkmalı" dedi.

HAKARETLERE SES ÇIKARMADI

Grup toplantısında konuşan Kemalbay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyada kendisine ağır hakaretlerde bulunan Kaftancıoğlu'na verdiği cevaplara da tahammül edemedi. Ancak Kaftancıoğlu'nun hakaretlerine ses çıkarmadı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları infial yarattı.

FETÖ kumpaslarına manşetten destek

Akşam'ın haberine göre, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğiyle İstanbul İl Başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun terör örgütü 'ye de destek verdiği ortaya çıktı. Gazeteci Hrant Dink cinayetinin o dönem FETÖ'cü yargıçlar tarafından Ergenekon kumpasıyla ilişkilendirilmesi sonrasında Kaftancıoğlu örgütün yayını Zaman Gazetesi'ne demeç vermiş. 1980'de öldürülen gazeteci yazar Ümit Kaftancıoğlu'nun gelini sıfatıyla açıklama yapan Kaftancıoğlu, 10 Şubat 2010 günü örgütün yayın organındaki açıklamasında şu ifadelere yer veriyor; "İlk kez yıllarca taşıdığımız duyguları paylaşıyoruz. Acının ortak paydasında buluşma, ailelerin kendilerini yalnız hissetmediğinin göstergesidir"
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 08:16
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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Serdar Serdar

Ya REIS ve hukumet yinede bunlara iyi sabrediyor keske idam olsa memlekette bak bakalim birinin sesi cikabiliyormu Avrupanin gizli destegiyle bunlarin dili bukadar uzun hepsini iceri atmak lazim KK da dahil

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evet0
hayır0
cevapla 17.01.2018 17:32
&#246;z.t. öz.t.

kk bilincli olarak militan tipleri buluyor dertleri secim degil kargasa yaratmak ne kadar gayri milli var bir potada topluyor sesleri cok cikiyor gayri milli medya ile.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır2
cevapla 17.01.2018 12:11
adil adil

4X4 Türkiye Cumhuriyeti muhalifi

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 17.01.2018 11:41
oflu oflu

ULKEMIZE FAYDASI HARICINDE HER SEY VAR------

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 17.01.2018 10:47
ihpus ihpus

Chp terörist severlerin sığınma evine dönmüş,partide lider yok ,siyaset yok ,otorite yok,havanda su döven KK var sadece.!

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 17.01.2018 09:57
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