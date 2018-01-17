Sosyal medyada yazdığı teröre destek tweetleriyle ve 15 Temmuz'da darbeye karşı direnen milletin değerlerine yaptığı hakaretlerle gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na açıkta ittifakı savunduğu, öve öve bitiremediği HDP'den en üst düzeyde destek geldi. HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, "Sevgili Kaftancıoğlu'na yönelik nefret dilini, linç kampanyasını kınıyorum. Bütün kadınlar Kaftancıoğlu'na sahip çıkmalı" dedi.

HAKARETLERE SES ÇIKARMADI

Grup toplantısında konuşan Kemalbay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyada kendisine ağır hakaretlerde bulunan Kaftancıoğlu'na verdiği cevaplara da tahammül edemedi. Ancak Kaftancıoğlu'nun hakaretlerine ses çıkarmadı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları infial yarattı.

FETÖ kumpaslarına manşetten destek

Akşam'ın haberine göre, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğiyle İstanbul İl Başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun terör örgütü FETÖ'ye de destek verdiği ortaya çıktı. Gazeteci Hrant Dink cinayetinin o dönem FETÖ'cü yargıçlar tarafından Ergenekon kumpasıyla ilişkilendirilmesi sonrasında Kaftancıoğlu örgütün yayını Zaman Gazetesi'ne demeç vermiş. 1980'de öldürülen gazeteci yazar Ümit Kaftancıoğlu'nun gelini sıfatıyla açıklama yapan Kaftancıoğlu, 10 Şubat 2010 günü örgütün yayın organındaki açıklamasında şu ifadelere yer veriyor; "İlk kez yıllarca taşıdığımız duyguları paylaşıyoruz. Acının ortak paydasında buluşma, ailelerin kendilerini yalnız hissetmediğinin göstergesidir"