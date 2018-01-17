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Halt partisi

Terör örgütlerine yakın tavrı ile ön plana çıkan akıllara ’nun diğer tercihlerini getirdi. Parti liderinin ısrarla ’ye kattığı ve ’ın da aynı çizgide olduğu ortaya çıktı

Halt partisi
CHP'de genel merkezin adayı olarak İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen 'na, Atatürk karşıtı söylemlerine rağmen sahip çıkan 'nun, daha önce de benzer profilleri tercih etiği ortaya çıktı. İşte Kılıçdaroğlu döneminde 'ye monte edilen Atatürk karşıtı, HDP yanlısı ve parti tabanını ayağa kaldıran kadınlar:


Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı: TBMM'deki makam odasının duvarından Atatürk'ün resmini kaldırdı, kendisine bunun sebebini soranlara "Artık yeni şeyler söylemek lazım" dedi. Skandal patlak verince resmi kaldıran vekilin kendisi olmadığını savundu. İddiayı ortaya atan , partiden ihraç edildi.


Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş: Baro Başkanı'yken verdiği bir röportajda, "Ne Atatürk, ne Türk bayrağı, ne de türban" açıklamasına rağmen CHP'den aday gösterilmesi tepki çekti. Baro'nun dergisinden Atatürk'ün resmini ve Türk bayrağını çıkardığı iddia edildi. HDPPKK sempatizanları tarafından organize edilen Kobani'ye destek konserine sponsor oldu.


İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: PKK çizgisindeki Birleşik Haziran Hareketi (BHH) sözcülüğü yaptı. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganından rahatsız olduğunu açıkladı. Ermeni diasporasının 'soykırım' tezlerini destekleyen tweetler attı. "Devlet katil değil, seri katil" iddiasında bulundu.


Zafer ŞAHİN
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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