Halt partisi

Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı: TBMM'deki makam odasının duvarından Atatürk'ün resmini kaldırdı, kendisine bunun sebebini soranlara "Artık yeni şeyler söylemek lazım" dedi. Skandal patlak verince resmi kaldıran vekilin kendisi olmadığını savundu. İddiayı ortaya atan Aylin Nazlıaka, partiden ihraç edildi.
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş: Baro Başkanı'yken verdiği bir röportajda, "Ne Atatürk, ne Türk bayrağı, ne de türban" açıklamasına rağmen CHP'den aday gösterilmesi tepki çekti. Baro'nun dergisinden Atatürk'ün resmini ve Türk bayrağını çıkardığı iddia edildi. HDPPKK sempatizanları tarafından organize edilen Kobani'ye destek konserine sponsor oldu.
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: PKK çizgisindeki Birleşik Haziran Hareketi (BHH) sözcülüğü yaptı. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganından rahatsız olduğunu açıkladı. Ermeni diasporasının 'soykırım' tezlerini destekleyen tweetler attı. "Devlet katil değil, seri katil" iddiasında bulundu.
Zafer ŞAHİN
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