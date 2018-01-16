CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu hakkında terör örgütü propagandası yapmaktan soruşturma açılması CHP'nin terörle bağlantısını akıllara getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaftancıoğlu'nun "PKKDHKP/ C terör örgütü propagandası yapmak, Türkiye Cumhuriyeti devletini/ kurumlarını alenen aşağılamak, Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarını işlediği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Yapılan terör örgütü propagandası, CHP'nin terör örgütleriyle olan ilişkisini tekrar gözler önüne serdi. İşte örnekler:

CHP'li Konak Belediyesi Kobani'ye destek konserinin sponsorluğunu üstlenmişti. Düzenlenen destek konserinde "Yaşasın Kobane Direnişi" sloganları atıldı. Bunun yanı sıra Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş HDP'nin sözde "Vicdan ve Adalet Nöbeti"nin çok önemli olduğunu savunarak son gününde ziyaret edip destek vermişti.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, PYD'ye katılıp Kobani'de öldürülen teröristin cenazesine katıldı. CHP'li vekil, teröristin cenazesinde gözyaşı döktü.

CHP'li Bülent Tezcan, HDP'lilerle birlikte terör örgütü PKK'nın sözde marşı çalınırken esas duruşa geçmişti. Güneydoğu'ya giden CHP'li heyetle birlikte bölgeye giden Tezcan ve beraberindeki vekiller, terörle mücadele konusunda da hükümeti suçlamıştı. Tezcan ve beraberindeki heyet, terörle mücadelede sivilleri korumaya azami özeni gösteren güvenlik güçlerinin hassasiyetini hiçe sayarak, savaş hukuku uygulamadığı iddiasıyla devleti katil ilan etmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik tek bir eleştiri yapmayıp, "Silahlı İnsansız Hava Araçları"yla gerçekleştirilen operasyonlarda öldürülen teröristlere 'sivil', CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 'piknikçi' ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, hendek kazarak Diyarbakır'ı kana bulayan PKK'lı teröristlere "Barikatı kuran arkadaşlar" diye seslendi. CHP bununla da yetinmedi, hendek önünde bildiri yayımlayan akademisyenlere de sahip çıktı.

CHP, eşbaşkanları PKK'ya destekten tutuklanan HDP ile yasadışı sol örgütlerin organize ettiği eyleme katılarak teröre destek oldu. CHP'li vekillerin ön saflarda olduğu eylemde, CHP'den İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve Onursal Adıgüzel "Eyleme katılın, bayrak götürmeyin" çağrısı yaptı.

TSK'DA TASFİYEYİ ŞOK MANGALARIYLA YAPTILAR

Aydın'da FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında itirafçı olan eski Kara Harp Okulu eski öğrencisi S.G. örgütün askeri liseden harp okuluna geçecek bazı öğrencileri yıldırmak ve uzaklaştırmak için kurduğu "şok mangaları"nın yaptıklarını anlattı. S.G. "Lisedeyken disiplin puanı düşük öğrencilere diğer öğrencilerden ayrı psikolojik ve fiziksel baskı yapıyorlardı. Amaçları (askeri liseden gelen) bu öğrencileri pes ettirerek harp okuluna geçmeden kendi istekleriyle okuldan ayrılmalarıydı" dedi.

İSTANBUL'DAKİ İLK DARBE DAVASINDA KARAR ÇIKTI

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da görev yerine gitmedikleri ve halkın direncini kırdıkları iddia edilen 6'sı tutuklu 20 polisin yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanıklar İshak Erkol ve Mahmut Sofuoğlulları'nı, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan 13'ü ise 3 yıl 11 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

SABAH