2019 yılında yapılacak seçimler öncesi siyasi partiler çalışmalarına hız verdi. Türk siyasetinde daha önce de görülen ittifaklar yeniden oluşmaya başladı.

MİLLİ İTTİFAK

Bu kapsamda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 yılında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi. AK Parti ile MHP arasındaki ittifaktan sonra, karşı cephede de çalışmalar hız kazandı.

PKK'DAN CHP'YE İTTİFAK ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "demokrasi kayığı" adı altında görüşmelerini sürdürürken terör örgütü PKK'dan bir çağrı geldi. Örgütün elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP'nin HDP ile ittifak yapması gerektiğini yazdı. 7 Haziran'daki seçimleri hatırlatan teröristbaşı, CHP ile HDP'nin birlik yaparak Türk siyasetine yön verebileceğini ifade etti. Terör örgütü PKK'dan yapılan bu çağrı, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun tweet'lerini akıllara getirdi.