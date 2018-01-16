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'dan CHP'ye ittifak çağrısı

Terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu, 7 Haziran'da olduğu gibi 2019 seçimlerinde de CHP'nin HDP ile birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

PKKdan CHPye ittifak çağrısı

2019 yılında yapılacak seçimler öncesi siyasi partiler çalışmalarına hız verdi. Türk siyasetinde daha önce de görülen ittifaklar yeniden oluşmaya başladı.

MİLLİ İTTİFAK
Bu kapsamda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 yılında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi. AK Parti ile MHP arasındaki ittifaktan sonra, karşı cephede de çalışmalar hız kazandı.

PKK'DAN CHP'YE İTTİFAK ÇAĞRISI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "demokrasi kayığı" adı altında görüşmelerini sürdürürken terör örgütü 'dan bir çağrı geldi. Örgütün elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP'nin HDP ile ittifak yapması gerektiğini yazdı. 7 Haziran'daki seçimleri hatırlatan teröristbaşı, CHP ile HDP'nin birlik yaparak Türk siyasetine yön verebileceğini ifade etti. Terör örgütü PKK'dan yapılan bu çağrı, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine seçilen 'nun tweet'lerini akıllara getirdi.
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  • 16 Ocak 2018, Salı 08:55
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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adil adil

İstanbul'un HDP li olmayan CHP lilleri bu ne

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cevapla 16.01.2018 11:33
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