Huzurlu hayat

Murat Hazinedar’ın yeni vurgunlarına TAKVİM ulaştı. CHP’li başkanın Beltaş Vakfı’na 12 bin lira maaşla hiç işe gelmeyen 13 danışman atadığı belirlendi. Hazinedar ve vakıf yönetimindekilerin her toplantı için “huzur hakkı” adıyla 4’er bin lira aldığı ortaya çıktı...
Yolsuzluk ve FETÖ bağlantısı iddiaları sebebiyle görevden uzaklaştırılan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın, belediyeye aitBeltaş Vakfı'nı keyfi uygulamalarlamilyonlarca lira zarara uğrattığıortaya çıktı. Beşiktaş Belediyesi'ne imar ve işyeri açma ruhsatı başvurusunda bulunan herkesi Beltaş Vakfı'na yüklü miktarlarda bağış yapmaya zorlayan Hazinedar'ın, topladığı paraları nereye aktardığı müfettişler tarafından incelemeye alındı. Hazinedar'ın seçildiği Mart 2014'e kadar vakfın kasasına 'bağış' adı altında yıllık 350 bin lira para girerken, bu rakam 2016'da ise 23 milyon liraya yükseldi. TAKVİM'in ulaştığı Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri tarafından hazırlanan Beltaş raporunda, Hazinedar'ın vakıfta 12 bin 487 lira maaşla 13 danışman istihdam ettiği, çoğu emekli ve 50 yaş üstü bu danışmanların hiç işe gelmedikleri belirtildi. Başkan Hazinedar ve vakıf yönetim kurulu üyelerinin katıldıkları her toplantıdan 'huzur hakkı' adı altında 4'er bin lira para aldıkları da dosyaya yansıdı. Bu rakam denetim kurulu üyeleri için ise 2 bin lira olarak belirlendi.
BANKOMAT MEMURLARI TANIDIKLAR
Hazinedar tarafından Beltaş Vakfı'nda 12 bin 487 lira maaşla istihdam edilen "bankomat memurları"nın tamamının belediye yönetimiyle bağlantısı olan kişiler olduğu belirtildi.
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