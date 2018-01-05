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’nün Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın her toplantısına katılmış!

Yolsuzluk ve bağlantıları nedeniyle Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden alınan ’ın teröristbaşı Gülen’in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın düzenli takipçisi olduğu öğrenildi. FETÖ medyasına yönelik operasyonlarda en ön safta eylemlere katılan Murat Hazinedar’ın 17/ ihanetinden sonra Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın Temmuz 2014 tarihinde organize edilen “Evrensel Barışa Doğru” başlıklı etkinliğine katılarak Gülen’e övgüler yağdıran bir konuşma yaptığı ortaya çıktı.

Murat Hazinedar FETÖ’nün Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın her toplantısına katılmış!

Beşiktaş Belediye Başkanı 'ın bağlantıları hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yolsuzluk ve FETÖ bağlantıları nedeniyle Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden alınan Murat Hazinedar'ın teröristbaşı Gülen'in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın düzenli takipçisi olduğu öğrenildi.

FETÖ medyasına yönelik operasyonlarda en ön safta eylemlere katılan Murat Hazinedar'ın 17/ ihanetinden sonra Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Temmuz 2014 tarihinde organize edilen "Evrensel Barışa Doğru" başlıklı etkinliğine katılarak Gülen'e övgüler yağdıran bir konuşma yaptığı ortaya çıktı.

HAZİNEDAR: GURUR DUYUYORUM
Firari olan Mustafa Yeşil'in başkanlığını yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın etkinliklerini kaçırmayan Murat Hazinedar, FETÖ'nün 'ye ve seçilmiş iktidara yaptığı saldırıların zirve yaptığı Temmuz 2014 yılında katıldığı bir iftar programından sonra sosyal medyada şunları paylaşıyor:
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  • 05 Ocak 2018, Cuma 17:40
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