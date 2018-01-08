FETÖ Belediyesi

Görevden alınan Beşiktaş’ın CHP’li Belediye Başkanı Hazinedar’ın marifetleri duyanları şaşırttı. Yolsuzlukların yanı sıra Hazinedar’ın FETÖ’yü himaye etmek için belediyenin tüm imkanlarını kullandığı ortaya çıktı.
İçişleriBakanlığı'nın kararıylaFETÖ ile bağlantılı olduğuiddiasıyla görevden aldığıCHP'li Beşiktaş BelediyeBaşkanı Murat Hazinedar'ınFETÖ ile bağlantıları tektek ortaya çıktı. CHP'lieski başkan örgüte aitGazeteciler ve YazarlarVakfı'nın iftar yemeğindeyaptığı konuşmalarınmontaj olduğunu savundu.Hazinedar, görüntülerdeelebaşı Gülen'e övgüleryağdırmıştı.
HER YOL VAR...
Hazinedar'ın ayrıca ihaleleri FETÖ'nün kasası Akın İpek'in şirketlerine ihale vermediği için Belediye Başkan Yardımcısı ve İhale Komisyonu Başkanı Heyecan Halime Şahin'i tehdit ettiği de ortaya çıktı. Son olarak İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı raporda çok önemli bir ayrıntı dikkat çekti. Hazinedar'ın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimindensonra polislikten atılan kişileri BeşiktaşBelediyesi'nde güvenlik görevlisi olarakçalıştırdığı belirlendi.
Murat Hazinedar, FETÖ'nün önemli isimleri İlhan İşbilen, Şerif Ali Tekalan, Mustafa Yeşil ve Alaaddin Kaya ile örgütün yemeklerinde boy gösterdi.
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