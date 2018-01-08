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Belediyesi

Görevden alınan Beşiktaş’ın ’li Belediye Başkanı Hazinedar’ın marifetleri duyanları şaşırttı. Yolsuzlukların yanı sıra Hazinedar’ın ’yü himaye etmek için belediyenin tüm imkanlarını kullandığı ortaya çıktı.

FETÖ Belediyesi
İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla ile bağlantılı olduğu iddiasıyla görevden aldığı 'li Beşiktaş Belediye Başkanı 'ın FETÖ ile bağlantıları tek tek ortaya çıktı. CHP'li eski başkan örgüte ait Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın iftar yemeğinde yaptığı konuşmaların montaj olduğunu savundu. Hazinedar, görüntülerde elebaşı Gülen'e övgüler yağdırmıştı.

HER YOL VAR...
Hazinedar'ın ayrıca ihaleleri FETÖ'nün kasası Akın İpek'in şirketlerine ihale vermediği için Belediye Başkan Yardımcısı ve İhale Komisyonu Başkanı Heyecan Halime Şahin'i tehdit ettiği de ortaya çıktı. Son olarak İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı raporda çok önemli bir ayrıntı dikkat çekti. Hazinedar'ın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra polislikten atılan kişileri Beşiktaş Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştırdığı belirlendi.



Murat Hazinedar, FETÖ'nün önemli isimleri İlhan İşbilen, Şerif Ali Tekalan, Mustafa Yeşil ve Alaaddin Kaya ile örgütün yemeklerinde boy gösterdi.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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