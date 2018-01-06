Görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, cebinden para çıkmadan elde ettiği İstanbul Boğazı manzaralı arsada malikane yaptırıyor. Hazinedar'ın malikanesi, Ortaköy Itri Sokak üzerinde bulunuyor. Malikanenin olduğu yerde 1953'te kurulan Ortaköy Konut Yapı Kooperatifi var. İddiaya göre; Hazinedar, kooperatifteki 2 katlı bir binayı Süzer Holding'ten aldı.



FETÖ'CÜ ŞİRKETE ÇIKAR İDDİASI

Bu bina 450 metrekarelik bir arsa üzerindeydi. Bitişiğinde ise üzerinde yıkık bir bina olan 680 metrekarelik arsa vardı. Hazinedar, bu arsayı 2 kardeş Y.E. ve K.E.'den cebinden para çıkmadan aldı. Karşılığında ise 2 kardeşin ortak olduğu FETÖ'cü inşaat şirketine çıkar sağladı. Şirketin Fulya'da 4 kat inşaat müsaadesi olan yerine 12 kat inşaat izni verdi. Ardından 2 arsayı birleştirdi ve inşaat ruhsatı çıkarttı. Sonuçta da eski belediye başkanının yıkıp inşaat müsaadesi vermediği alanda 2 katı yer altında olmak üzere 5 katlı bir malikane inşaatına başladı. İnşaatın yoldan 2.5 metre geriye çekilmesi gerekiyordu ancak kural ihlal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ihlali yerinde belirleyip işlem yaptı ancak sonuç değişmedi.

200 BİN DOLARA KAT ARTIŞI...

İnşaatın çevresindeki 2 katlı binalarda tadilat dahi yapılmasına izin verilmiyor. Ancak 70 metre mesafedeki 2 katlı bir binaya da 5 kat verildi. İddiaya göre; bu usulsüz işin izni için de görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi 200 bin dolar aldı. Boğaz'a nazır ve havuzlu 8 malikanenin çevresi, kale duvarını andıran istinat duvarıyla örülü. Bu duvarın yapımında da kaldırım ihlal edildi.



'KIYAK KARŞILIĞI VİLLA'

Görevden uzaklaştırılan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil hakkında mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporda, Hazinedar'ın'kıyaklarına' da yer verildi. Buna göre Murat Hazinedar, sosyetik Gülmanlar ailesinin İstanbul Ortaköy'deki Nest Konakları'nda imar planında park alanı olarak görülen 3 dönümlük kamu arazisineyüzme havuzu, tenis kortu ve basketbol sahası inşa edilmesine göz yumdu. Hazinedar, bunun karşılığında Gülmanlar'ın Bodrum'da inşa ettiği lüks Doğalkaya Evleri'nden 2.5 milyon euroluk bir villa aldı. Aynı siteden Sipahi de bir villa aldı ve 2 isim son 2 yıldır tatillerini bu sitede geçiriyor.Müfettiş raporlarında, Murat Hazinedar'ın bu villanın tapusunu üzerine almadığı, site yönetiminekendi banka hesabı üzerinden aidat gönderdiği iddiası da yer aldı. Doğalkaya Evleri, Gündoğan'ın en güzel lokasyonunda bulunuyor. 15 villadan oluşan sitede 12 bin fidanlı teraslar, bahçeler, 235 m2'lik tuzlu su havuzu ve her türlü sosyal imkân bulunuyor var.