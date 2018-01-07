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'cü polislere Hazinedar kucağı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı 'ın 15 Temmuz sonrasında meslekten ihraç edilen 'cü polisleri belediyede güvenlik görevlisi olarak aldığı ortaya çıktı.

FETÖcü polislere Hazinedar kucağı

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla ile bağlantılı olduğu iddiasıyla Beşiktaş Belediye Başkanı ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil görevden uzaklaştırılmıştı. Bakanlığın Hazinedar ile ilgili hazırladığı raporda dikkat çekici çok önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Hazinedar'ın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra polislikten atılan kişileri güvenlik görevlisi olarak çalıştırdığı belirlendi. Hazinedar'ın İpek Medya'ya el konulduğunda destek mesajlarının televizyonlarda yayınladığı da rapora girmişti.

YOLSUZLUK, ÖRGÜTE ÜYELİK
Bakanlık tarafından Hazinedar'ın Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak FETÖ üyeliği ve ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması gibi suçlamalar bulunuyor.

ÖVGÜLERE 'MONTAJ' DEDİ
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın 2 Temmuz 2014 tarihindeki iftar yemeğinde yaptığı konuşmaların montaj olduğunu savundu. Hazinedar, görüntülerde elebaşı Gülen'e övgüler yağdırmıştı.

AİLESİ İÇİN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, ailesinin yurt dışına çıkmasıyla ilgili problemin çözüldüğünü söyleyip 'a teşekkür etti. Hazinedar, "Sayın Cumhurbaşkanı bugün talimat vermiş. Oğluma ve eşime pasaportları yarın iade edilecek. Her şeye rağmen kedisine teşekkür ederim. Bugün öğleden sonra aradılar" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi, "Sayın Başkan'ın ailesiyle ilgili konuda da yurt dışına çıkışına hukuki bir engel olmadıktan sonra İçişleri Bakanlığımızın böyle bir engelleme yapacağına ihtimal vermiyorum. Bunları İçişleri Bakanımızla da konuşuruz. Gerçekten mani bir durum yoksa zaten önü de açılır" demişti.
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  • 07 Ocak 2018, Pazar 08:22
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

Chp sanki parti değil fetö/dhk-c/pkk severler derneği gibi !

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 07.01.2018 12:12
vatandaş vatandaş

BENCE VERMEYİN ÇALDIKLARIYLA KAÇACAKLARDIR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 07.01.2018 08:33
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