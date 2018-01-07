İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil görevden uzaklaştırılmıştı. Bakanlığın Hazinedar ile ilgili hazırladığı raporda dikkat çekici çok önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Hazinedar'ın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra polislikten atılan kişileri güvenlik görevlisi olarak çalıştırdığı belirlendi. Hazinedar'ın İpek Medya'ya el konulduğunda destek mesajlarının televizyonlarda yayınladığı da rapora girmişti.

YOLSUZLUK, ÖRGÜTE ÜYELİK

Bakanlık tarafından Hazinedar'ın Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak FETÖ üyeliği ve ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması gibi suçlamalar bulunuyor.

ÖVGÜLERE 'MONTAJ' DEDİ

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın 2 Temmuz 2014 tarihindeki iftar yemeğinde yaptığı konuşmaların montaj olduğunu savundu. Hazinedar, görüntülerde elebaşı Gülen'e övgüler yağdırmıştı.

AİLESİ İÇİN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, ailesinin yurt dışına çıkmasıyla ilgili problemin çözüldüğünü söyleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Hazinedar, "Sayın Cumhurbaşkanı bugün talimat vermiş. Oğluma ve eşime pasaportları yarın iade edilecek. Her şeye rağmen kedisine teşekkür ederim. Bugün öğleden sonra aradılar" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi, "Sayın Başkan'ın ailesiyle ilgili konuda da yurt dışına çıkışına hukuki bir engel olmadıktan sonra İçişleri Bakanlığımızın böyle bir engelleme yapacağına ihtimal vermiyorum. Bunları İçişleri Bakanımızla da konuşuruz. Gerçekten mani bir durum yoksa zaten önü de açılır" demişti.