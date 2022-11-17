SON DAKİKA:Müge Anlı’daki Selim Yalçınkaya cinayetinde eşi Derya’nın müstehcen mesajları ifşa olmuştu... Soruşturma derinleşiyor: ’Ölüler de güler’

SELİM YALÇINKAYA CİNAYETİNDE KATİL KİM?

Yazışmalarındaki müsatehcen mesajların ortaya çıkması, "ölüler de güler" paylaşımı ve eşi 23 yaşındaki Selim Yalçınkaya'nın başına bir cisimle vurularak öldürülmesi hakkında Müge Anlı'da günlerdir söyledikleri dikkatle izlenen Derya Yalçınkaya ve olay hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma derinleştirildi.