SON DAKİKA:Müge Anlı'daki Selim Yalçınkaya cinayetinde eşi Derya'nın müstehcen mesajları ifşa olmuştu... Soruşturma derinleşiyor: 'Ölüler de güler'
Müge Anlı'daki Selim Yalçınkaya cinayetinde son dakika gelişmesi! Eşi Derya'nın müstehcen mesajları ifşa olmuştu... Soruşturma derinleşiyor! ATV canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan 'Garajdaki cinayet' olarak hafızalara kazınan Selim Yalçınkaya'nın katil ya da katilleri araştırılırken, merhum Yalçınkaya'nın eski eşi ve çocuğunun annesi olan Derya'nın 'çoklu ilişki' yaşadığı ortaya çıktı. Aşk cinayeti mi yoksa intikam cinayeti mi sorularının üzerinde durulurken Müge Anlı, Derya Yalçınkaya'nın boşanmadan önce eşi Selim Yalçınkaya'ya attığı olay mesajlara ulaştı. Başkalarıyla birlikteliği olan Derya'nın müstehcen görüntüleri ve mesajlarının ardından, ilişki yaşadığı ve kayınpederi tarafından öldürülen Erdoğan Sağlık'la arasında yaşananlar da ortaya çıktı. Müge Anlı'da elde edilen bilgiler sonrası soruşturma derinleştirildi. İşte Müge Anlı'da ortaya çıkanlar ve Selim Yalçınkaya cinayetinde son durum!
SELİM YALÇINKAYA CİNAYETİNDE 'ÖLÜLER DE GÜLER' MESAJI!
Müge Anlı'daki Selim Yalçınkaya cinayetinde eşi Derya'nın müstehcen mesajları ifşa olmuştu... Soruşturma derinleşiyor!
SELİM YALÇINKAYA CİNAYETİNDE KATİL KİM?
Yazışmalarındaki müsatehcen mesajların ortaya çıkması, "ölüler de güler" paylaşımı ve eşi 23 yaşındaki Selim Yalçınkaya'nın başına bir cisimle vurularak öldürülmesi hakkında Müge Anlı'da günlerdir söyledikleri dikkatle izlenen Derya Yalçınkaya ve olay hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma derinleştirildi.
ÖLÜLER DE GÜLER MESAJI İLE RADARA GİRDİ
Ankara'da evinin garajında başına sert bir cisimle vurulmuş halde ölü bulunan 23 yaşındaki Selim Yalçınkaya cinayetinde eski eş Derya'nın, Selim'in öldüğü gün sosyal medya hesabından 'ölüler de güler' etiketi ile bir video paylaştığı ortaya çıkmıştı.
İHANET YAZIŞMALARI
Genç kadın katıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ihanet yazışmalarının da çıkmasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi.