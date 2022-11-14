Selim Yalçınkaya cinayetinde katil kim? Müge Anlı'daki Derya'dan itiraf! Müstehcen mesajlar ifşa olmuştu!

Müge Anlı'daki Derya'dan itiraf! Müstehcen mesajlar ifşa olmuştu... Selim Yalçınkaya cinayetinde katil kim? ATV canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan 'Garajdaki cinayet' olarak hafızalara kazınan Selim Yalçınkaya'nın katil ya da katilleri araştırılırken, merhum Yalçınkaya'nın esli eşi ve çocuğunun annesi olan Derya'nın 'çoklu ilişki' yaşadığı ortaya çıktı. Aşk cinayeti mi yoksa intikam cinayeti mi sorularının üzerinde durulurken Müge Anlı, Derya Yalçınkaya'nın boşanmadan önce eşi Selim Yalçınkaya'ya attığı olay mesajlara ulaştı. Başalarıyla birlikteliği olan Derya'nın müstehcen görüntüleri ve mesajlarının ardından, ilişki yaşadığı ve kayınpederi tarafından öldürülen Erdoğan Sağlık'la arasında yaşananlar da ortaya çıktı. Kayınpeder Adnan Yalçınkaya'nın cezaevinden gönderdiği itiraf mektubunun ardından Derya da bugün Müge Anlı canlı yayınında itiraflarda bulundu. Anlı ise, "Bana reklam arasında anlattıklarını lütfen git ve sayın savcıya anlat." dedi. İşte detaylar...