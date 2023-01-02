Kaya Çilingiroğlu "Çok utanıyorum" demişti! Hülya Avşar'ı aldattığı eşi Feraye Tanyolaç'ın son hali! Ferrari olayı sonrası şimdilerde...

Çilingiroğlu bu konuya dair yıllar sonra bir itirafta bulundu. Ünlü isim "İçkiden uzak durmadık, Allah çarptı. O görüntüleri hâlâ seyretmedim, hâlâ utanıyorum" dedi. Bu itiraf sonrası Feraye Tanyolaç'ın son hali merak edildi. İşte başta Feraye Tanyolaç olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.