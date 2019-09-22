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Hadise hakkında şok iddia! "Senin 10 milyon takipçin yok ki!" diyen Hadise bunu da mı yaptı?

Hadise geçtiğimiz hafta Instagram'da 3 milyona ulaşma sevincini verdiği bir konserde video çekerek kutlamış ve bu paylaşımla çok konuşulmuştu. Müge Anlı'nın canlı yayında ele aldığı Büyükşen ailesinin cinayetiyle ilgili, "Senin evin yok ki, sen beni çıldırtmak mı istiyorsun?" şeklinde verdiği tepkiyi kendisine göre uyarlayarak esprili bir dille, "Senin Instagram'da 10 Milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin Instagram'da 10 Milyon takipçin Y-O-K! Ama benim var. 10 Milyon'a sesleniyorum buralarda daha çok eğleneceğiz." diyen Hadise hakkında sosyal medyada 3 iddia dolaşıyor. İşte hadise hakkında ortaya atılan o iddialar...

22.09.2019 13:29 - Son Güncelleme: 22.09.2019 13:29
Hadise hakkında şok iddia! Senin 10 milyon takipçin yok ki! diyen Hadise bunu da mı yaptı?

Hadise, Instagram'daki takipçi sayısı 10 milyona ulaşınca bunu konserinde kutlamış " Senin 10 milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun" demişti. Hadise'nin bu sözleri 8.4 milyon takipçisi olan Demet Akalın için söylediği konuşulmuştu. Şimdi de sosyal medyada Hadise'nin sahte takipçi aldığı iddia ediliyor.

Hadise hakkında şok iddia! Senin 10 milyon takipçin yok ki! diyen Hadise bunu da mı yaptı?

1. Can Yaman 5.4 , Demet Akalın 8.4 milyon takipçiye sahipken sayfasını yorumlara kapatan Hadise 10 milyona nasıl ulaştı?

Hadise hakkında şok iddia! Senin 10 milyon takipçin yok ki! diyen Hadise bunu da mı yaptı?

2. Hadise, Madonna'nın (14 milyon), Kylie Minogue'un (1.9 milyon), Tom Cruise'un (3.4 milyon), Nicole Kidman'ın (5.3 milyon) takipçi sayısını geçebilir mi?

Hadise hakkında şok iddia! Senin 10 milyon takipçin yok ki! diyen Hadise bunu da mı yaptı?

3. Instagram'daki magazin sitelerinin DM'lerine sosyal medya uzmanlarından yağan iddialar ise şöyle; Hadise adına biri takipçi satın aldı. Bu işlem artık çok kolay ve ucuz!

Hadise hakkında şok iddia! Senin 10 milyon takipçin yok ki! diyen Hadise bunu da mı yaptı?

NELER YAŞANMIŞTI?

Müge Anlı canlı yayınındaki Büyükşen cinayeti, Hadise'nin de diline dolandı. Hadise, geçtiğimiz akşam verdiği konserde çektiği videoyu Instagram hesabından yayınladı. 33 yaşındaki şarkıcı, Reynmen'in Ela şarkısı için çektiği videoya eleştiri yapanlara bakın nasıl meydan okudu...
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