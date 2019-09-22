Hadise hakkında şok iddia! "Senin 10 milyon takipçin yok ki!" diyen Hadise bunu da mı yaptı?

Hadise geçtiğimiz hafta Instagram'da 3 milyona ulaşma sevincini verdiği bir konserde video çekerek kutlamış ve bu paylaşımla çok konuşulmuştu. Müge Anlı'nın canlı yayında ele aldığı Büyükşen ailesinin cinayetiyle ilgili, "Senin evin yok ki, sen beni çıldırtmak mı istiyorsun?" şeklinde verdiği tepkiyi kendisine göre uyarlayarak esprili bir dille, "Senin Instagram'da 10 Milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin Instagram'da 10 Milyon takipçin Y-O-K! Ama benim var. 10 Milyon'a sesleniyorum buralarda daha çok eğleneceğiz." diyen Hadise hakkında sosyal medyada 3 iddia dolaşıyor. İşte hadise hakkında ortaya atılan o iddialar...

22.09.2019 13:29 - Son Güncelleme: 22.09.2019 13:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





