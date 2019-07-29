Hadise'den sonra bir Reynmen videosu da Ebru Polat'tan geldi! 29.07.2019 16:38

Reynmen'in son şarkısı 'Ela' gündemden düşmezken Hadise'nin dans videosunun ardından bir paylaşım da Ebru Polat'tan geldi. Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "1 tane de benden gelsin... Ne de olsa ben de yarı İzmir, yarı Sivaslıyım...." notunu düştü. İşte Ebru Polat'ın Hadise'ye eşlik ettiği tepki toplayan video...