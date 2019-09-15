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Müge Anlı'nın sosyal medyaya damga vuran sözü: Kocanın evi yok ki...

15.09.2019 10:14

Müge Anlı'nın programındaki Büyükşen cinayeti son dönemde sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Büyükşen ailesi cinayetinin detayları konuşulurken, Necla ve Metin Büyükşen'in oğlu Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen, canlı yayında sözleriyle Müge Anlı'yı çileden çıkarmıştı.


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