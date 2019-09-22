Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca bakın kiminle evliymiş... Herkes Özgü Namal sanıyordu ama...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon 24 Eylül Salı akşamı Atv'de izleyicisi ile buluşacak. Büyük bir heyecanla beklenen EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığı ve 6 yıl sonra yollarını ayırdıkları biliniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, Özgü Namal ile ayrıldıktan 4 yıl sonra başka bir isimle evlenmiş ancak bu evliliği çok uzun sürmemişti. İşte Atv'nin vazgeçilmez dizisi EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'nın kimsenin bilmediği eşi...