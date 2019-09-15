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Hadise'den Müge Anlı tadında hodri meydan!

15.09.2019 10:20

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Büyükşen ailesi cinayetinin detayları konuşulurken, Necla ve Metin Büyükşen'in oğlu Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen, canlı yayında sözleriyle Müge Anlı'yı çileden çıkarmıştı. Betül Büyükşen'in akılalmaz sözleri karşısında Müge Anlı'nın, "Senin evin yok ki, sen beni çıldırtmak mı istiyorsun?” şeklinde verdiği tepki sosyal medyada çok konuşulanlar listesine girerken, Hadise de bu popüler cümleyi espirili bir şekilde meydan okumak için kullandı.


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