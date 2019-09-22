Merve Boluğur'un hayranından sosyal medyayı sallayan poz! (Ünlülerin çok konuşulan tatil fotoğrafları)
Merve Boluğur geçtiğimiz hafta sevdikleriyle 32. yaş gününü kutladı. Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra aradığı mutluluğu bulamayan Merve Boluğur, uzun bir aradan sonra yeniden göz önünde bulunmaya başladı. Merve Boluğur'un bir hayranı Instagram'dan genç oyuncunun yaz tatilinden kalma bir fotoğrafını paylaştı. Güzelliği ile sosyal medyayı sallayan Merve Boluğur'un bikinisiyle verdiği poz hayranlarından tam puan aldı. İşte yaza veda ederken, ünlülerin cesur yaz tatili paylaşımları...
Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra ekranlardan uzak kalmayı tercih etti. Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz gün 32. yaş günü kutlamasıyla magazin gündemine oturan Merve Boluğur, güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Genç oyuncu Boluğur'un bir hayranı Instagram hesabından güzel oyuncunun yazdan kalma bir fotoğrafını paylaştı. İşte Merve Boluğur'un ve diğer ünlülerin çok konuşulan tatil pozları...