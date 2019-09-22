Merve Boluğur'un hayranından sosyal medyayı sallayan poz! (Ünlülerin çok konuşulan tatil fotoğrafları)

Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra ekranlardan uzak kalmayı tercih etti. Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz gün 32. yaş günü kutlamasıyla magazin gündemine oturan Merve Boluğur, güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Genç oyuncu Boluğur'un bir hayranı Instagram hesabından güzel oyuncunun yazdan kalma bir fotoğrafını paylaştı. İşte Merve Boluğur'un ve diğer ünlülerin çok konuşulan tatil pozları...